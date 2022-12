Alza es injusta porque ya pagamos por confiabilidad del sistema: Asoenergía

María Luisa Chiape, presidenta de Asoenergía, dijo en BLU Radio que es totalmente injusto e inadecuado que los consumidores deban pagar las ineficiencias del sector en el sector energético. (Lea también: Habrá aumento en precio de energía, pero este tendrá un tope: Gobierno )



“Nosotros rechazamos rotundamente el aumento en las tarifas de energía por la simple razón que ya habíamos pagado la confiabilidad del sistema. Esa confiablidad nos ha constado 4.800 millones de dólares en los últimos años y no vemos que tenga ninguna lógica que los productores de energía digan que no tienen condiciones financieras para cumplir con sus compromisos”, dijo.



En ese sentido Chiappe dijo que eso es lo mismo que si se paga una prima de seguro durante muchos años y el día que tiene el siniestro la compañía dice que no está en condiciones financieras de asumir el compromiso.



Las alzas



En rueda de prensa este martes el ministerio de Minas y Energía, en cabeza de Tomás González, anunció un incremento en las tarifas de la energía eléctrica para hogares y empresas de entre 1 y 1,25% por los próximos 6 meses a fin de afrontar la escases de generación de energía de las hidroeléctricas debido al Fenómeno de El Niño en todo el país. (Lea también: Habrá aumento en precio de energía, pero este tendrá un tope: Gobierno)



Esta situación ha llevado que se genere mayor cantidad de energía en plantas térmicas que han requerido más combustibles líquidos, que son más costosos. (Vea aquí: MinMinas descarta racionamiento de energía a causa del Fenómeno de El Niño )



Señala una comunicación de este ministerio que por esta razón sobre la energía usada en noviembre se verá un aumento en la factura que se paga en diciembre de aproximadamente 400 pesos para estratos 1 y 2, y de 3.000 para estrato 6. Para las industrias el costo aumentará un poco más.



Para la adopción de esta y otras medidas el Ministerio de Minas contó con el apoyo de las autoridades reguladoras del sector y las generadoras de energía. Según el Gobierno, si no se toman estas medidas el costo sería un racionamiento que en el peor escenario le haría perder al país más de 2 puntos del PIB, cerca de 20 billones de pesos. (Lea además: Consumo de energía eléctrica alcanza máximos históricos en Colombia )



Esta es la tabla de aumentos emitida por el Gobierno:

Estrato - Costo medida mes (pesos)

Estrato 1 - $439

Estrato 2 - $494

Estrato 3 - $929

Estrato 4 - $1.298

Estrato 5 - $1.873

Estrato 6 - $2.943