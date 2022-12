Amenazan al corresponsal de El Espectador en el Cauca

Edinson Bolaños, corresponsal de El Espectador en el departamento del Cauca fue amenazado, según revela la edición digital del medio.



De acuerdo al medio, el periodista recibió una llamada de un hombre que se identificó primero, como "Felipe"; después, como "un amigo" y, finalmente, como una persona que, como muchos mineros, estaba "confundida" con el artículo que el periodista publicó este domingo: un artículo titulado "Magnates del oro versus pequeños mineros" difundido en El Espectador, El Nuevo Liberal y el portal Pacifista y cuya segunda entrega será publicada el 29 de noviembre.



El trabajo periodístico proviene de una investigación de ocho meses que apoyó editorialmente la organización periodística Consejo de Redacción, en un proceso acompañado por los editores de Vice Juan Camilo Maldonado y Camilo Segura, dice El Espectador.



El periodista grabó la conversación y esta es la transcripción de la misma:



(En el fondo, suena música vallenata)

-(Edinson Bolaños) ¿Aló?

-Buenas noches, ¿cómo estás?

-¿Con quién hablo?

-¿Cómo te va? Buenas noches

-¿Con quién hablo?

-Con Felipe, ¿cómo vas?

-¿Felipe qué?

-Hablas con Felipe, nené, ¿cómo vas?

-¿Felipe qué, disculpe?

-Hablas con un amigo, alguien que no entiendo y quiero hacerte una pregunta capciosa

-¿Con quién hablo?

-Mira, lo que pasa es lo siguiente: muchos mineros y muchas personas estamos confundidos, y aparte de que estamos confundidos, estamos, no sé, por lo que publicaste hoy

-¿Con quién hablo?

-No entiendo por qué estás publicando cosas que no son

(Silencio. El vallenato sigue sonando al fondo)

-¿Con quién hablo?

-A veces en la vida uno lleva sorpresas, y que esas sorpresas no te las vayas a llevar por estar publicando cosas que no son, ¿oíste?

-¿Con quién hablo?

-Alguien que vas a conocer muy pronto

-¿O sea que me está amenazando?

El hombre colgó.