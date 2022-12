Amenazas contra monseñor Monsalve hacen parte de una oleada antipaz: Restrepo

Juan Camilo Restrepo, jefe de la delegación de paz para los diálogos con el ELN, se refirió a las amenazas de muerte contra monseñor Darío de Jesús Monsalve y aseguró que estas hacen parte de una oleada antipaz perpetrada por sectores “recalcitrantes” que están en contra de los diálogos.



“Estas amenazas son repudiables en grado extremo y muy lamentables y hay que rechazarlas con toda firmeza (…) hay quienes tienen una actitud intolerante que se nota en algunos sectores detrás de las cuales se traduce un ánimo de sabotear el proceso de paz que está en curso”, dijo Restrepo.



“Esto hace parte de una oleada antipaz”, agregó Restrepo quien señalo que no se necesita ser una unidad investigativa para saber que estos hechos son perpetrados por sectores que no comparten la idea de avanzar en los diálogos de paz con el ELN.



Restrepo también se refirió al avance de la mesa de paz con esa guerrilla, y señaló que si bien se acordó indultar a dos guerrilleros de ese grupo para poder continuar con la negociación, los candidatos a recibir ese beneficio no se ajustan a las condiciones establecidas por la ley colombiana.



“Ellos deben presentar candidatos cuyas hojas de vida o prontuarios se ajusten lo que la ley colombiana prevé para indultos”, indicó Restrepo refiriéndose a que solo podrán beneficiarse quinees hayan cometido delitos políticos o conexos.