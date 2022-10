“Ana María, más allá de una oncóloga especialista es un ángel para mí”: paciente

su entonces examante, George Bumenschein, ahora espera que un juez determine el monto de la pena que deberá cumplir.

En diálogo con BLU Radio, un paciente de la médica colombiana aseguró que es inocente y dijo que “la doctora Ana María más allá de una especialista es un ángel para mí”.

Por otra parte, al enterarse que la pena en contra de la oncóloga González oscila en los 30 años de cárcel, el paciente lamentó la información.

“Me pareciera mucho porque sinceramente ella no ha matado a nadie, no ha asesinado y no hay tanta evidencia como para que le den esa condena”, dijo el paciente y cercano de la médica en diálogo con BLU Radio.

Según la investigación, González Angulo actuó por despecho ya que su amante había decidido entonces apostar por la relación que mantenía con su pareja formal, Evette Toney, en lugar del romance con la colombiana.

Durante el juicio, que empezó el 15 de septiembre, la acusación argumentó que González Angulo se había obsesionado con su examante hasta el punto de que la aventura amorosa terminó en una "atracción fatal".