Andrés Idárraga se enteró que fue despedido en plena entrevista en Noticias Caracol

El presidente Gustavo Petro solicitó este viernes, 3 de mayo, la renuncia tanto de Andrés Idárraga, secretario de Transparencia del Gobierno nacional, como de Sandra Ortiz, Consejera para las Regiones.

Esta determinación se tomó tras la controversia generada por las declaraciones de Sneyder Pinilla, exsubdirector de la UNGRD, quien los vinculó a un supuesto caso de corrupción relacionado con la adquisición de carrotanques para La Guajira, vehículos que al final resultaron no ser completamente útiles.

No obstante, lo que más llamó la atención fue la forma en que Andrés Idárraga se enteró de su despido, ya que estaba en plena entrevista en Caracol Ahora.

Fue la periodista María Camila Roa quien le comunicó al exsecretario de Transparencia del Gobierno nacional que el presidente Petro le había pedido que renunciara, lo que provocó una reacción de sorpresa por parte de Idárraga.

"No, no lo sabía. Estoy simplemente avanzando en los temas que el presidente de la República me ha encomendado, y para nosotros es crucial seguir adelante en la lucha contra la corrupción, a pesar de cualquier tipo de acusación que presenten las personas que actualmente están bajo investigación por la Secretaría de Transparencia", respondió Idárraga.

Los chats que Olmedo López llevará a la Fiscalía y que comprometerían a Andrés Idárraga

El exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) Olmedo López llevará a la Fiscalía varios chats en los que salpicaría a Idárraga en el caso de corrupción de compra de los carrotanques para La Guajira.

En algunos de los chat conocidos por Blu Radio, Idárraga manifestaría que todo el Gobierno debe cuidarse, porque si cae el primero y los organismos de control irían detrás de los demás.

Asimismo, según Olmedo, estas conversaciones también serían la prueba del manejo de influencias que realizó Idárraga para diferentes contratos.