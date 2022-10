Ángela María Robledo montó un show en audiencia con víctimas: Sofía Gaviria

La exsenadora y defensora de víctimas Sofía Gaviria habló en Mañanas BLU sobre la accidentada sesión en el Congreso donde sostuvo un enfrentamiento con la representante Ángela María Robledo.

Según su declaración, el detonante del rifirrafe se dio cuando el abogado de una organización de víctimas le dijo a Robledo que tomara atenta nota mientras se enumeraba una lista de crímenes atribuidos a exguerrilleros.

“Lo que pasa es que los ánimos estaban caldeados, pero de ahí a llegar asumir ella que se le estaba diciendo victimaria porque tomara unas notas… ustedes son periodistas y cada rato el entrevistado les está diciendo: ‘toma atenta nota de lo que está diciendo’, porque es un énfasis que usted quiere dar sobre un tema que le duele especialmente”, indicó Gaviria.

“Eso no lo debió haber hecho el abogado, pero de ahí a montar un show y decir que ella es una víctima en una audiencia, cuando se está hablando de miles de reclutamientos, de cientos de abortos, de cientos de violaciones, me parece a mí que es un afán de tomar un protagonismo que no tocaba”, agregó.

En medio de la entrevista con la exsenadora Gaviria, la representante Robledo se pronunció vía Twitter y aseguró que el abogado de víctimas le ofreció disculpas al reconocer que se equivocó.



.@SOFIAGAVIRIAC no pretenda mostrar el hostigamiento de Sergio Alzate, quien dijo que era víctima y hoy sabemos que es abogado de su Federación y quien invito a Olivo Saldaña, como un comentario inofensivo.



El insinuó que yo era victimaria y ofreció pedir disculpas. @BluRadioCo — Ángela María Robledo (@angelamrobledo) March 19, 2019

