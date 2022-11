Angelino Garzón descarta aspirar a la Alcaldía de Bogotá o Cali

El ex vicepresidente Angelino Garzón aseguró a Blu Radio que se declara en libertad para apoyar a otros candidatos a las alcaldías de Bogotá y Cali, en vista de que el Partido de la U no le ha entregado el aval. Garzón dice que descartó una eventual candidatura suya después de que Roy Barreras, presidente de esa colectividad, haya dado el visto bueno a tres precandidatos que habían sido proclamados para la Alcaldía de Cali.

“El senador Roy Barreras ya dijo públicamente que tiene como candidatos a la Alcaldía de Cali a tres personas diferentes a Angelino Garzón y por lo tanto, por el Partido de la U hablan sus militantes y dirigentes, yo no soy ni militante ni dirigente de ese partido. Ellos ya dijeron que no le iban a dar el aval a Angelino Garzón, entonces, ¿para qué me voy a hacer ilusiones?”, declaró Garzón.

Añadió también que él parte del “realismo político de que solamente puedo ser candidato a la Alcaldía de Bogotá o Cali con el aval del Partido de la U”.

De igual forma, Garzón dijo que en los próximos días anunciará a qué candidatos respaldará para las alcaldías de estas ciudades y que no descarta ser candidato a la Presidencia de la República en el año 2018.