Angelino Garzón no descarta candidatura a Alcaldía a través de firmas

El ex vicepresidente Angelino Garzón anunció este lunes, a través de Twitter, que no descarta buscar su candidatura a la Alcaldía por medio de firmas, después de que el Partido de La U no le diera su aval.

Publicidad

He tenido toda la paciencia de esperar un aval para ser candidato pero no estaría mal hacerlo por firmas por mandato de una acción de tutela — Angelino Garzón (@Angelino_Garzon) March 9, 2015

Dijo que aunque ha esperado que la colectividad le entregue su aval, no lo ha recibido, por lo que está evaluando la posibilidad de “hacerlo por firmas o por mandato de una acción de tutela”.