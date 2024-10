ANH a las petroleras: "Dediquemos menos tiempo a generar escenarios de pánico y de terror"

El presidente de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, ANH, Orlando Velandia, pidió a las petroleras y empresarios dejar de perder el tiempo en discusiones triviales y trabajar en el plan de transición energética, al que calificó como uno de los pilares del Gobierno de Gustavo Petro .

"Estos son los elementos en los que está fundada nuestra seguridad. Y requiere el trabajo de todos. Requiere menos pesimismo y más trabajo. Que dediquemos menos tiempo a generar escenarios de pánico y de terror. Este Gobierno sigue trabajando", señaló Velandia en un discurso a los empresarios durante la instalación de la VII cumbre del petróleo, gas y energía.

El discurso de Velandia llegó luego de meses de críticas del sector privado y de distintos líderes de opinión por la decisión del Gobierno de no firmar nuevos contratos de exploración de petróleo y gas en medio de su lucha contra el cambio climático.

La no firma de nuevos contratos fue una promesa de campaña del presidente Petro que se ha mantenido sin cambios desde entonces y que se complementó con un documento sobre cómo se dará la transición energética en los próximos años para que Colombia abandone progresivamente la economía basada en combustibles fósiles. Sin embargo, el Gobierno continúa con la ejecución de contratos existentes y una de las tareas de la ANH ha sido evitar suspensiones de contratos y normalizar unos siete contratos que habían tenido problemas de gestión.

"No vamos a anteponer transición energética a seguridad energética, pero no nos podemos quedar esperando", dijo Velandia.

Velandia, al igual que el presidente Petro, defiende que Colombia debe actuar para luchar contra el cambio climático, incluso si no es un gran generador de gases de efecto invernadero. El país es uno de los más vulnerables al cambio climático y vive en un mundo donde la atmósfera "no está compartimentada". Incluso, Velandia acusó a la industria de no haber leído el documento.

Una de las principales críticas que ha recibido el Gobierno es que marchitar la industria de los hidrocarburos puede arrojar al país a un enorme problema de ingresos para el Gobierno, que sigue dependiendo de la renta petrolera, pero también puede poner en riesgo la autosuficiencia en materia de hidrocarburos.

El informe más reciente de reservas apunta a que Colombia tiene 7.1 años de reservas de gas y 6.1 años de reservas en petróleo. El plan oficial del Gobierno es aumentar las reservas de gas con el desarrollo del proyecto Sirius (antes Uchuva) que podría asegurar varios años de consumo. Actualmente, ese proyecto está en pausa a la espera de la decisión definitiva de la justicia sobre un fallo de tutela que exige detener actividades hasta la realización de una consulta previa.

Ecopetrol aprueba inversiones adicionales

La junta directiva de Ecopetrol aprobó este martes 1 de octubre, proyectos de inversión por unos 1.000 millones de dólares, que estaban previamente contemplados en el plan de la compañía. Los recursos buscarán, por ejemplo, la realización de "estudios y desarrollos necesarios para aumentar la actividad exploratoria del offshore, en el mar Caribe, con la meta de incorporar reservas prospectivas por cerca de 6 terapies cúbicos (6TPC)".

El proyecto más importante de Ecopetrol es Sirius (en asocio con Petrobras), pero la compañía también tiene planeada la perforación del pozo Komodo en un proyecto donde está asociado con Oxy.