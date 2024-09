Ha comenzado el fin: Petro alerta sobre consecuencias del cambio climático en la ONU

El presidente Gustavo Petro fue el séptimo mandatario en intervenir ante laAsamblea General de Naciones Unidas . Su discurso giró en torno a dos temas principales: el cambio climático y sus consecuencias y la guerra entre Israel y Hamás , cuestionando duramente el accionar de líderes del mundo en torno a este conflicto.

Desde Nueva York, el presidente Gustavo Petro dio un discurso en el que predominó su idea de un caos inminente para la humanidad por el cambio climático y las formas de producción de la humanidad. Según el mandatario, esto responde a una lógica de desigualdad alentada por los gobiernos más poderosos, por eso cuestionó a la ONU y calificó este como un espacio en el que no es escuchado.

“El poder de un país en el mundo ya no se ejerce por el tipo de sistema económico o político, o de ideas que irradie, sino por el poder de destruir la vida de la humanidad. Los que no tenemos ese poder de destrucción, al contrario, los que tenemos el poder de sostener la vida en el planeta, hablamos sin mucha atención prestada y muchas veces quizás solo para nuestros propios pueblos”, aseguró

Este discurso lo soportó bajo el argumento de que el Amazonas se está quemado. En su discurso aseguró que once millones de hectáreas en la selva en tan solo un mes por el calentamiento global y la crisis climática ardieron y agregó que los científicos han señalado que si se quemaba esta zona el mundo llegaría a un punto de no retorno climático, donde las decisiones humanas para detener el colapso ya serán inocuas.

Cómo se esperaba, el mandatario continuó su discurso hablando del conflicto entre Israel y Hamás en un duro cuestionamiento a los líderes mundiales, especialmente a Benjamin Netanyahu. Al término de su intervención, el presidente propuso un pacto de la humanidad para salvar el planeta, aunque no entregó mayores detalles de dicha alianza, solo aseguró que ya no le hablaba a los gobiernos sino a los pueblos del mundo.