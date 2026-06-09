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Blu Radio  / Nación  / ANI habilita paso peatonal en Transversal del Sisga tras derrumbe en Santa María, Boyacá

ANI habilita paso peatonal en Transversal del Sisga tras derrumbe en Santa María, Boyacá

Desde la entidad señalan que la medida opera bajo estrictas condiciones de seguridad y en horarios establecidos.

Transversal del Sisga
Transversal del Sisga
Foto: ANI
Por: Mariana Neira
|
Actualizado: 9 de jun, 2026

Continúan los trabajos de remoción de material en el sector de “Marrano Loco”, sobre la vía nacional que comunica al municipio Santa María con San Luis de Gaceno, esto luego del movimiento en masa registrado el domingo 31 de mayo que obligó al cierre indefinido de este corredor vial, específicamente en el sector Marrano Loco (PR 51+720), jurisdicción del municipio de Santa María en el departamento de Boyacá.

Luego de una semana de cierre y con el propósito de facilitar la movilidad de los habitantes y usuarios de la Transversal del Sisga, la Agencia Nacional de Infraestructura habilitó un paso peatonal controlado en el sector afectado

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El cruce se permitirá entre las 5:00 a.m. y 7:00 a.m., 9:30 a.m. y 10:00 a.m., 12:00 m. y 1:00 p.m., y 5:00 p.m. y 6:00 p.m. de cada día. Sin embargo, se mantiene la prohibición para motos, bicicletas y carros.

Desde la entidad señalaron que estos horarios pueden ser modificados, suspendidos o restringidos de acuerdo con las condiciones climáticas, la estabilidad del terreno y los requerimientos operativos de atención de la emergencia.

Transversal del Sisga
Transversal del Sisga
Foto: ANI

Asimismo, señalaron que, debido a la magnitud del movimiento en masa, las condiciones climáticas de los últimos días y la inestabilidad que aún persiste en el sector, el corredor vial continúa con cerrado en su totalidad para el tránsito vehicular y aún se desconoce la fecha de su reapertura.

La ANI recordó que, por ahora, el paso de motocicletas, bicicletas y cualquier tipo de vehículo está prohibido mientras continúan las labores de atención de la emergencia ocasionada en este sector.

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Finalmente, la entidad les recomienda a los conductores utilizar alternas como Bogotá - Villavicencio y Yopal – Aguazul – Sogamoso – Bogotá.

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