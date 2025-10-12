En vivo
Procuraduría investiga posibles fallas en túneles de la Transversal del Sisga

Procuraduría investiga posibles fallas en túneles de la Transversal del Sisga

 El organismo de control abrió indagación previa contra la ANI por presuntas irregularidades en seis túneles del proyecto, que presentarían fallas en su sistema eléctrico y podrían incumplir normas de diseño y seguridad vial.

El Senado elegirá el reemplazo de Margarita Cabello en la Procuraduría
Procuraduría, referencia.
Foto: Google Maps
Por: Alejandra Bello
|
Actualizado: 12 de oct, 2025

La Procuraduría General de la Nación inició una indagación previa por presuntas irregularidades en las obras del contrato de concesión Transversal del Sisga, bajo responsabilidad de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI).

De acuerdo con la información preliminar, los túneles La Presa, Pluma de Agua, La Cascada, Moyas, Muros I y Muros II, ubicados en la unidad funcional número tres del proyecto, presentarían problemas en el sistema de energización, lo que podría implicar el incumplimiento de la normativa establecida por el Invías en 2021 para el diseño, construcción, operación y mantenimiento de túneles de carretera en Colombia.

La Dirección Nacional de Investigaciones Especiales de la Procuraduría realizará una visita técnica para verificar las condiciones de funcionamiento de las estructuras.

Asimismo, la Segunda Delegada para la Contratación Estatal ordenó recoger pruebas documentales que permitan establecer las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que habrían ocurrido los hechos.

Con esta investigación, el Ministerio Público busca determinar si hubo negligencia o fallas técnicas que pongan en riesgo la seguridad de la infraestructura y de los usuarios de esta vía.

