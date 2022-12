ANLA admite que exploración en La Macarena se hará con explosivos

El funcionario admitió que la exploración será sísmica, lo que significa que se usarán explosivos para la misma. (Lea también: Explotación petrolera atenta contra el parque de La Macarena: Alcalde )



Al responder una pregunta de Néstor Morales, director de Mañanas BLU, sobre si este proceso implica el uso de explosivos, Iregui respondió: “No necesariamente, pero sí es una forma de hacerlo”.



El director de la ANLA, insistió en que no se trata “de una licencia para explotación, sino para exploración, que está por fuera de las reservas naturales”. (Lea también: ANLA promete que exploración petrolera en La Macarena no afectará Caño Cristales )



“Son dos cuencas completamente diferentes. Los caños que se podrían usar en el proceso de exploración no tienen nada que ver con los ríos importantes que surten Caño Cristales”, añadió.



De otro lado señaló, que la directora de Parques Naturales, Julia Miranda, acompañó el proceso de licenciamiento, afirmación que fue negada por la misma funcionaria. (Lea también: Preocupa licencia para explotación petrolera en La Macarena: Parques Nacionales )



“No quiero entrar en polémica con la doctora Miranda, pero aquí hay documentos de la unidad de parques que recomiendan sobre lo que debiera ser el proyecto”, aseguró.



Agregó que también hubo recomendaciones por parte de Cormacarena en el proyecto, lo que también contrasta con lo afirmado por el organismo que aduce haber dado un concepto sobre la inviabilidad del proyecto.



ANLA: El área de exploración se encuentra localizada a 68 km. en línea recta de Caño Cristales, a 23 km. No existe la posibilidad de que se afecten dichos cuerpos de agua, y mucho menos los Parques Nacionales Naturales de Tinigua, Sierra de La Macarena y Cordillera los Picachos, así como ninguna área protegida localizada cerca al proyecto.

