Anuncian medidas de protección a directivos de la cárcel víctimas de atentado en Neiva

Luego del consejo de seguridad en el que participaron la Gobernación del Huila, la Alcaldía de Neiva y las autoridades militares y de Policía, se anunciaron medidas de protección para el director de la cárcel de Rivera, Edgar Enrique Rodríguez, y el subdirector del mismo centro penitenciario, Renato Solano Osorio, víctimas de un atentado perpetrado por dos hombres motorizados.

“Hay que aclarar que tanto el director como el subdirector no tenían esquemas de seguridad, pero luego del consejo de seguridad se tomaron decisiones en las que la Policía les va a brindar un esquema temporal preventivo y la Unidad Nacional de Protección va a tramitar las medidas para que tengan esquemas de seguridad tanto el director Edgar Rodríguez como el subdirector de la cárcel de Rivera”, confirmó el subdirector nacional del Inpec, el coronel Rolando Ramírez.

Agregó el subdirector del Inpec que son urgentes las medidas de seguridad, teniendo en cuenta que durante el año 2025 ocho funcionarios, incluidos dragoneantes del sistema penitenciario, fueron asesinados en el país: “Para nosotros son importantes las garantías de seguridad para poder seguir desarrollando nuestras actividades. Hemos sido bastante afectados en el país; tenemos antecedentes en el año 2025, cuando ocho funcionarios fueron asesinados y 14 más resultaron heridos en diferentes atentados. En cuanto a lo ocurrido en Neiva, esperamos que las autoridades nos informen quiénes fueron los responsables del atentado”.

¿Cómo evoluciona la salud del subdirector Renato Solano?

Entre tanto, el subdirector de la cárcel de Rivera, el coronel (r) Renato Solano Osorio, continúa en cuidados intensivos con pronóstico reservado, según el parte médico entregado por el coordinador de urgencias del Hospital Universitario de Neiva, Jorge Luis Manchola.



“El señor Renato Solano ya completó 24 horas de atención en nuestra institución de salud. Sigue en la unidad de cuidados intensivos (UCI), su pronóstico continúa siendo reservado, permanece con ventilación mecánica y con los medicamentos con los que ha tenido una mínima mejoría, y sigue con todos los cuidados de neurocirugía”, explicó el médico Manchola.

Asimismo, se mantiene la recompensa de 50 millones de pesos que ofrecen la Alcaldía de Neiva y la Gobernación del Huila para quien brinde información oportuna que permita el esclarecimiento de los hechos.