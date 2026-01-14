En vivo
Yeison Jiménez
Visa EEUU
Pasaje Transmilenio
Presos políticos Venezuela

Nación  / Anuncian medidas de protección a directivos de la cárcel víctimas de atentado en Neiva

Anuncian medidas de protección a directivos de la cárcel víctimas de atentado en Neiva

El subdirector nacional del Inpec el coronel Rolando Ramírez, dijo que las medidas de protección estarán a cargo de la UNP y de la Policía.

