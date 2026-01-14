En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Yeison Jiménez
Pasaje Transmilenio
Angie Rodríguez
Presos políticos Venezuela

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Nación  / Subdirector de cárcel de Rivera había denunciado amenazas en 2023, dice alcalde de Neiva

Subdirector de cárcel de Rivera había denunciado amenazas en 2023, dice alcalde de Neiva

El ataque dejó como víctima fatal al menor de 11 años, un hecho que ha generado rechazo y dolor no solo en el departamento del Huila, sino en todo el país.

Publicidad

Publicidad

Publicidad