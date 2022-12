Aplazada reunión de delegados de Gobierno y líderes del NO hasta el lunes

Temas de justicia, bloque de constitucionalidad, elegibilidad política, víctimas son los que ocupan la agenda en primer término de los representantes del No que lidera el senador del Centro Democrático, Alvaro Uribe Vélez.



El senador del 'uribismo', Ivan Duque indicó que le sugirió al ministro del Interior, Juan Fernando Cristo postergar hasta el próximo lunes la reunión entre los representantes del No con los delegados del Gobierno.



"El grupo de voceros del No seguirá trabajando y le ha notificado al ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, que la reunión sea sostenida el día lunes con todos los integrantes del grupo del No para poder expresar nuestros comentarios", sostuvo.



Agregó sobre el bloque de constitucionalidad que "ve con preocupación que se está tratando de abrir un camino de interpretación lo que sería la inclusión de estos acuerdos al bloque de constitucionalidad por la vía de dejar abierta la interpretación de se constituyen o no un acuerdo especial a la luz del DIH".



Francisco Santos manifestó que el tema de la Jurisdicción Especial para La Paz es el más complejo de analizar por las 68 modificaciones que se hicieron donde se tuvieron en cuenta algunas observaciones, aunque hay puntos qué hay que aclarar, según lo indagado al exvicepresidente.



Por su parte, el excandidato presidencial Óscar Iván Zuluaga señaló que se analizan los aspectos de constitucionalidad y participación democrática.



Los dos se abstuvieron de dar declaración ya que falta unificar criterios ante eventuales reparos que se concreten de esta reunión.



No se descarta que estás reuniones se prolonguen hasta el próximo fin de semana puesto que el objetivo es despejar todo los puntos que han surgido del nuevo texto acordado entre Gobierno y Farc.