Aprueban en primer debate ampliación de fuero penal militar

Senado revivió el proyecto que amplía el fuero penal militar para que pase a plenaria.

Según explica el ponente, senador Manuel Enríquez Rosero, se retoma el artículo donde se les da mayores garantías a los miembros de la Fuerza Pública por el conflicto armado.

"Los miembros de la fuerza pública no tienen las suficientes garantías jurídicas para enfrentar toda esta amenaza que infortunadamente hemos tenido y que aqueja a Colombia", indicó.

Sin embargo, el senador de La U Armando Benedetti votó negativamente porque no se especifica sobre si el fuero penal militar investigará las ejecuciones extrajudiciales.

"Y eso aunque sé que se refiere a los falsos positivos, eso no está en el ordenamiento jurídico ni en Código Penal, luego a mí no me gustaría que los falsos positivos pasaran a la Justicia Penal Militar y creo que hay un riesgo de eso, por eso voté negativo, indicó", dijo.

Igualmente la senadora Vivian Morales señaló que no está de acuerdo con el acto legislativo porque no se justifica en un proceso de paz buscar un fuero militar para la guerra.