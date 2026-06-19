Aprueban uso de baterías para almacenar energía solar y fortalecer la red eléctrica en Colombia

Colombia contará por primera vez con una regulación que permite almacenar energía renovable en baterías para utilizarla cuando la demanda sea mayor. La medida, anunciada por el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, busca fortalecer la confiabilidad del sistema eléctrico y acelerar la transición hacia fuentes de energía más limpias.

La decisión se materializa a través de una resolución de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG), que establece las reglas para la instalación, conexión y operación de los Sistemas de Almacenamiento de Energía con Baterías (SAEB) dentro del Sistema Interconectado Nacional.

En la práctica, la nueva regulación permitirá guardar la energía producida por fuentes como la solar durante las horas de mayor generación y utilizarla posteriormente en la noche o en momentos de alta demanda. Esto contribuirá a mejorar la estabilidad del servicio y a aprovechar mejor la infraestructura energética existente.

La medida también tendrá especial importancia para regiones como la Costa Caribe, donde se concentra gran parte del potencial solar y eólico de Colombia. Además, facilitará el desarrollo de nuevos proyectos de energía limpia que incorporen sistemas de almacenamiento para garantizar un suministro más confiable.



La regulación contempla diferentes modalidades de almacenamiento, tanto para respaldar las redes de transmisión y distribución como para proyectos independientes o vinculados a plantas de generación renovable que participen en el mercado eléctrico.

Según el Ministerio de Minas y Energía, se trata de un cambio histórico porque, después de más de tres décadas de funcionamiento del mercado eléctrico colombiano, el país contará con reglas claras para el almacenamiento de energía, una tecnología considerada clave para expandir el uso de fuentes renovables.

El anuncio lo realizó el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, durante la entrega de una granja solar en Barrancabermeja, un proyecto beneficiará a cerca de 700 personas y dará origen a la primera comunidad energética de madres comunitarias del país.