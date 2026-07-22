ARN invirtió $88.720 millones en viviendas para firmantes de paz durante los últimos cuatro años

A menos de tres semanas del cambio de gobierno, la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN) presentó su balance de gestión en la reincorporación de los firmantes del Acuerdo de Paz. Entre los resultados destaca la entrega y gestión de 20.662 hectáreas de tierra, un aumento de 25 veces frente a gobiernos anteriores, que dice la entidad ha beneficiado a más de 3.300 firmantes.

El informe también señala que la entidad pasó de no registrar soluciones habitacionales a gestionar 1.594 viviendas para excombatientes, de las cuales 502 ya fueron entregadas, 793 cuentan con recursos asignados y 299 están en construcción en departamentos como Cauca, Meta, Antioquia, Nariño, Arauca y Norte de Santander.

A esto se suma la permanencia de 11.353 personas al Programa de Reincorporación Integral, equivalente a más del 80% de quienes firmaron el acuerdo en 2016.

#EnVivo La @ARNColombia presenta su empalme ante el pueblo



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En materia económica, la ARN reportó inversiones por 23.671 millones de pesos en proyectos de vivienda, con 62 planes aprobados, mientras que otros 61 permanecen en etapa de formulación. Asimismo, reportó una inversión de 5.600 millones de pesos, junto con el SENA, para fortalecer proyectos productivos individuales del sector agropecuario y agroindustrial, además de 2.098 millones destinados al fortalecimiento de organizaciones productivas.



Durante la presentación del balance, la directora de la ARN, Alejandra Miller, aseguró que la entidad mantuvo un alto nivel de ejecución de los recursos públicos. "La ARN no solamente sostuvo su presupuesto, sino que tuvo incrementos en este año. Es una entidad que ejecutó el 96% del presupuesto año tras año, en promedio, durante los cuatro años", afirmó.

Firmantes de paz de la Asociación Nacional Agropecuaria Desde el Llano - ASONALL.

Los datos de empalme entregados por la entidad reportan una ejecución promedio del 96,6 % entre 2022 y 2025, mientras que para 2026 registra un avance del 65 %, en línea con el estado de ejecución del año fiscal.

Miller sostuvo que estos resultados permitieron consolidar un modelo de reincorporación más amplio y expresó su expectativa de que el gobierno entrante mantenga esa ruta. "Esperaríamos que se sostenga y que se mantenga esta reincorporación digna", concluyó.