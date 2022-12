Asamblea no prorrogará estados de excepción en frontera con Colombia: Capriles

Según Capriles, es seguro que la nueva Asamblea Nacional de Venezuela no va a extender los cierres fronterizos decretados por el Gobierno de Nicolás Maduro. (Lea además: Si revolución es lo que Maduro representa, sí ganó la contrarrevolución: Ramos ).



“El estado de excepción fue prorrogado por la Asamblea Nacional y me atrevo a decirle que la nueva Asamblea Nacional, una vez instalada, no va a extender más estos estados de excepción que no se dictaron para guardar a nadie, trataron de buscar una pelea política con Colombia para tratar de buscar una ganancia electoral”, manifestó.



“El triunfo del domingo va a contribuir a fortalecer la relación con Colombia (…) yo sí quiero y siento un profundo respeto por nuestro pueblo colombiano y nuestro hermano país de Colombia”, agregó.



Por otro lado, el líder opositor aseguró que, por el momento, no buscarán revocar la presidencia de Nicolás Maduro, aunque tienen las facultades legales para hacerlo.



“La Constitución establece los mecanismos para revocar el mandato de algún funcionario, está claramente establecido (…) pero la prioridad en este momento no es esa, es el tema económico y social”, dijo Capriles. (Lea además: MinDefensa venezolano se habría negado a interés de Maduro de desconocer derrota ).



En ese sentido, enfatizó: “no estamos jugando a dar un golpe militar, queremos que los problemas de los venezolanos y la crisis económica sea atendida, ese es el mandato que hemos recibido del pueblo venezolano y si Maduro sigue tratando de boicotear, el país nos va a exigir que cualquiera de los mecanismos que están establecidos en la constitución sea adoptado”.



Según el actual gobernador del Estado Miranda, se trabajará principalmente en mejorar la economía y salir de la crisis social que atraviesa su país.



“Tenemos muy claro cuál fue el mandato que recibimos y hacia allá vamos, no nos va a distraer Maduro en su discurso agresivo, su discurso de mal perdedor”, advirtió el opositor.



Por tal motivo, le hizo un llamado al Gobierno de Nicolás Maduro para que deje de atacar y se preocupe en mejorar el país.



“El Gobierno y Nicolás Maduro, luego de ver el resultado que debería ser para una reflexión, una rectificación, para un cambio en la conducción del país, ha pretendido continuar con el mismo discurso de la campaña con el que fue derrotado el domingo”, manifestó.



Finalmente, Capriles Radonski dijo que “lo que ocurrió el domingo fue un tsunami electoral” por lo que pidió que Maduro cumpla lo que dijo de convocar a todos los diputados para buscar un diálogo.



“El país está esperando que lo saquemos de la crisis y eso vamos a hacer”, cerró.

