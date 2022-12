Ascienden a 23 los muertos en accidentes de tránsito durante el puente de Reyes

El número de muertos en accidentes de tránsito durante el puente de Reyes ascendió a 23, según el último reporte de la Dirección de Tránsito de la Policía Nacional.

“En tema de siniestralidad vial en el 2018 se registraron 485 vs 371 en el 2019 una reducción del -23% diferencia de 114 siniestros menos, en tema de víctimas fatales, en el 2018 a la fecha lamentablemente habian fallecido 88 personas vs 23 muertos en el 2019 una disminución parcial del -74%, diferencia de 65 vidas salvadas, en lesiones se registraron en el 2018 a causa de los siniestros viales arrojaron 580 lesionados vs 450 en el presente año disminución de -22%”, dice un comunicado del organismo.

De acuerdo con el reporte, a nivel nacional se han movilizado 3.820.129 vehículos, en Cundinamarca se ha registrado una movilidad de 1.041.253 vehículos y en Bogotá han ingresado 284.085 automóviles.

Así mismo, se han impuesto 4.198 comparendos y en cuanto al tema de embriaguez se han realizado 1.896 pruebas, de las cuales 107 conductores dieron positivo en algún grado de ebriedad.