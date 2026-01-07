En vivo
Nación

Aseguradora devolvió US $20 millones por incumplimiento en contrato de helicópteros MI-17

El pago corresponde a una sanción y a la recuperación de un anticipo tras fallos que confirmaron el incumplimiento parcial de un contrato para el sostenimiento de la flota aérea del Ejército.

