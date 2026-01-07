Aseguradora devolvió US $20 millones por incumplimiento en contrato de helicópteros MI-17

La División de Aviación Asalto Aéreo del Ejército informó que, este martes, la aseguradora Berkley International Seguros Colombia realizó un giro de 20 millones de dólares al Tesoro Nacional, como parte de una sanción y la recuperación del pago anticipado relacionado con el contrato de mantenimiento de la flota de helicópteros MI-17 del Ejército.

Dicho contrato tenía como objeto la adquisición de bienes y servicios para el sostenimiento de la flota de helicópteros MI-17 del Ejército. Sin embargo, de acuerdo con las autoridades, se presentó un incumplimiento parcial que dio lugar a las acciones administrativas y legales correspondientes.

Según el comunicado, el pago efectuado por la aseguradora había sido solicitado previamente por el Ministerio de Defensa Nacional, en cumplimiento de las sentencias declaratorias que ratificaron el incumplimiento del contrato. Estas decisiones quedaron establecidas en las resoluciones 001863 del 7 de noviembre y 002047 del 14 de noviembre de 2025.

Helicópteros MI-17 del Ejército Foto: Noticias Caracol

El Ejército explicó que la recuperación de estos recursos fue resultado de una gestión articulada entre varias dependencias del sector defensa, entre ellas la Dirección de Contratación del Ministerio de Defensa, el Comando Financiero del Ejército Nacional y la Central Administrativa y Contable de Aviación del Ejército, así como del supervisor designado para el contrato, quienes actuaron conforme a los procedimientos legales y administrativos vigentes.



Finalmente, el Ejército reiteró su compromiso con la adecuada administración de los recursos del Estado y con una gestión transparente, asegurando que este tipo de acciones busca proteger el patrimonio público y fortalecer las capacidades operacionales de la institución, en beneficio de la seguridad de los colombianos.