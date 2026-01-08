Ni de Europa ni de EEUU, esta fue la ciudad más visitada en el mundo en 2025

El interés por viajar y conocer nuevos destinos no solo es una tendencia colombiana, sino global. Muestra de ello fue el índice de Euromonitor International Top 100 City del 2025 que demostró cómo las actividades de hacer cosas diferentes han dado un impacto en grandes ciudades del mundo con 702 millones en el año lo que representó un aumento del 8 %, en especial en diez ciudades en todo el planeta.

“En 2025, los destinos urbanos están redefiniendo sus estrategias turísticas para priorizar el valor sobre el volumen, reconociendo que el crecimiento descontrolado afecta la infraestructura, los ecosistemas y el bienestar de los residentes. Al atraer a visitantes que se quedan más tiempo, gastan más y se involucran de forma más responsable, las ciudades están abordando las presiones del turismo excesivo, a la vez que generan retornos económicos más sostenibles y resilientes”, indicaron.

Este fue la ciudad más visitada en el mundo en 2025

Con más de 30 millones de llegas internacional, la capital de Tailandia, Bangkok, se posicionó como la ciudad más visita en el mundo en 2025. Pese a algunos problemas locales y políticos internos, la ciudad sigue teniendo un atractivo gigante para el turista que apunta este como un destino casi obligatorio.

“Capital del contraste, atrae por su vibrante vida nocturna, sus mercados y puestos de comida, sus templos dorados y una escena hotelera en auge. Su combinación de cultura, buen precio y accesibilidad la convierten en imán tanto para viajeros exigentes como para mochileros”, indicaron.



Foto: AFP

¿Cuáles son las 10 ciudades más visitadas en el mundo?

Bangkok, Tailandia. Hong Kong. Londres, Inglaterra. Macao, China. Estambul, Turquía. Dubai, Emiratos Árabes. Meca, Arabia Saudí. Cancún, México. Kyoto, Japón.

Por otro lado, en cuanto a rendimiento turístico la mejor fue Orlando, seguida por Nueva York, Meca, París, entre otros, que de destacan por sus ofertas y la capacidad de afrontar altas temporadas de viajeros.