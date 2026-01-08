En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Llamada Petro - Trump
Petróleo de Venezuela
Nicolás Maduro

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Turismo  / Ni de Europa ni de EEUU, esta fue la ciudad más visitada en el mundo en 2025

Ni de Europa ni de EEUU, esta fue la ciudad más visitada en el mundo en 2025

Este destino fue uno de los más queridos por cientos de turistas gracias a su oferta nocturna, mercados y comida, además de una amplía oferta cultural en comparación a otras.

Publicidad

Publicidad

Publicidad