Subsidio escolar en 2026: beneficiarios, montos actualizados y cómo solicitarlo

El puente de Reyes de este año, que normalmente se celebra el 6 de enero, fue corrido para el siguiente festivo, el 12 de enero. Luego de esta fecha las personas se preparan para retomar sus actividades, los adultos vuelven a sus trabajos y los niños y jóvenes a colegios y universidades.

Frente a esto, el calendario escolar para 2026 ya fue anunciado por el Ministerio de Educación y para las instituciones oficiales las clases iniciarán el próximo 26 de enero y se extenderán hasta el 29 de noviembre.

Como consecuencia, padres de familia tendrán que alistar el bolsillo para comprar los útiles escolares de este año, pero la buena noticia es que las cajas de compensación cuentan con un subsidio que ofrece una ayuda monetaria a quienes tienen hijos.



¿Quiénes pueden acceder al subsidio escolar 2026?

Los subsidios escolares de las cajas de compensación, como Compensar, Cafam o Colsubsidio, están dirigidos a los trabajadores afiliados y pueden ser físicos o bonos económicos para comprar útiles o uniformes.

Cada caja cuenta con sus especificaciones y decide qué entregará a los padres de familia y sus hijos.



Padres de familia con su hija. Foto: Freepik.

Cafam: el combo Escolar Cafam 2026 es para niños y niñas que tengan entre 6 y 12 años de edad , por quienes Cafam pagó cuota monetaria en noviembre 2025, hijos de trabajadores que estén registrados como afiliados al treinta 30 de noviembre del 2025 en la categoría A o B, e hijos de trabajadores cuya empresa afiliada esté vigente y a paz y salvo en el pago de los aportes hasta el período de noviembre de 2025.



el combo Escolar Cafam 2026 es , por quienes Cafam pagó cuota monetaria en noviembre 2025, hijos de trabajadores que estén registrados como afiliados al treinta 30 de noviembre del 2025 en la categoría A o B, e hijos de trabajadores cuya empresa afiliada esté vigente y a paz y salvo en el pago de los aportes hasta el período de noviembre de 2025. Compensar: esta caja cuenta con un subsidio educativo de $105.000 por cada hijo que tenga el beneficiario y puede usarse en ferias escolares de Compensar, almacenes aliados, para útiles, uniformes y tecnología. Su vigencia es de un año.



esta caja cuenta con un y puede usarse en ferias escolares de Compensar, almacenes aliados, para útiles, uniformes y tecnología. Su vigencia es de un año. Colsubsidio: aplica para trabajadores afiliados con personas a cargo entre 5 y 12 años de edad que hayan sido beneficiarios del subsidio familiar en los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2025 y enero de 2026.

Las compras deben ser realizadas por el afiliado titular, en las categorías A o B. No se requiere documentación, pues son los mismos que se presentaron al solicitar la cuota monetaria.



¿Cómo solicitar el subsidio escolar 2026?

El paso a paso que deben seguir los padres de familia en las cajas de compensación es el siguiente:

