En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Llamada Petro - Trump
Petróleo de Venezuela
Nicolás Maduro

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Judicial  / Capturan a Jorge Aníbal Visbal, expresidente de Fedegan, por orden judicial vigente

Capturan a Jorge Aníbal Visbal, expresidente de Fedegan, por orden judicial vigente

Según lo establecido en la investigación judicial, Visbal Martelo habría mantenido vínculos con las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) durante el periodo comprendido entre 1998 y 2005.

Publicidad

Publicidad

Publicidad