Asesinan a periodista en Caracas

“Lamentamos profundamente el asesinato del compatriota Ricardo Durán (…), vamos a esperar los resultados de la investigación como corresponde, el Estado hará justicia con esta tragedia... ¡Honor y gloria a Ricardo!”, escribió en su cuenta de Twitter el ministro de Comunicación Luis Marcano.



Según reportan medios venezolanos, el periodista fue interceptado por unos hombres cuando llegaba a su residencia, ubicada en la el sector de Caricuao.



Daniel Aponte, jefe de Gobierno del Distrito Capital, donde Durán se desempeñaba como jefe de prensa, aseguró que al periodista no le robaron nada, lo cual, daría a suponer que no era solamente un robo.



Sin embargo, hasta ahora las autoridades no se han pronunciado oficialmente y la investigación está en curso.

Ricardo Durán también trabajó como reportero y periodista de VTV, el canal del Estado y fue jefe de prensa de la Asamblea Nacional.