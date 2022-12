Asesinato de hermanos Vanegas Grimaldo, 5 años de un caso que estremeció a Colombia

Este 4 de febrero se cumplen cinco años del homicidio de los hermanos Vanegas Grimaldo, cuatro niños de 17, 14, 10 y 4 años de edad, asesinados, según las autoridades, por una disputa un terreno que pertenece al Estado.

El terreno está ubicado en zona de cordillera en una jurisdicción especial de protección. Allí se generó una de las más dolorosas tragedias del Caquetá.

Publicidad

Abel Vanegas, quien en ese entonces tenía 16 años, recuerda cuando un par de hombres llegaron hasta su casa a visitar a sus padres

y se presentaron como integrantes de la guerrilla.

Lea aquí: Investigan crimen de comerciante de ganado en Puerto Wilches, Santander

“Hace cinco años estaba en la casa y recuerdo que esos asesinos llegaron a preguntar por mis papás y a decirnos que venían de parte de la guerrilla, con un mensaje”, precisó.

Publicidad

“Yo tenía 16 años, y la verdad, estaba con mi hermano mayor. A él se lo llevaron, al otro día me enteré que mis hermanos estaban muertos y que me tenía que ir del Caquetá”, indicó Abel.

Abel ahora tiene 21 años, ya terminó sus estudios de bachiller, y está esperando una oportunidad para estudiar. Dice que quiere estudiar derecho, pero no cuenta con ayuda.

Publicidad

“El Estado se olvidó de nosotros, nunca nos han colaborado en nada. Y aunque prometieron muchas, cosas no las han cumplido. Quiero estudiar derecho, pero no he tenido ninguna ayuda y no sé cómo hacer para comenzar la universidad”, expresó.

Entérese de: Atracan a pareja en menos de 20 segundos en uno de los barrios más exclusivos de Cali

Sobre los responsables del crimen se conoce que alias el ‘Desalmado’ y ‘Chencho’ fueron los autores materiales y pagarán una condena de 40 años de prisión.

Por su parte, Luz Mila Artunduaga fue condenada a 50 años tras ser acusada como autora intelectual.

Publicidad

En relación a alias ‘El Bembón’, también purga condena de 20 años por su presunta participación para facilitar los hechos, pero, aun así, el padre de los menores exige justicia.

Publicidad



Y es que Jairo Vanegas, padre de los niños, asegura que la tragedia siempre enluta su corazón.

“Es un gran dolor, esto es difícil para nosotros, nunca lo vamos a superar, este dolor no se supera nunca. Estamos mal, volvimos a la finca y todo está desolado, lo poco que había está perdido, no hay nada nada”, precisó.

Publicidad

“La finca está sola y abandonada, así como estamos nosotros: abandonados por el Gobierno en todo, mantenemos trabajando al sol y al agua para poder subsistir, no era como decía el Gobierno que nos iban a ayudar, no señor, nos dieron un pedazo de tierra sin nada y me ha tocado trabajar para sostener mi familia”, añadió.

Precisó que sólo regresan al Caquetá para conmemorar esta triste fecha, que están desplazados y que requieren ayuda.

Publicidad

En la mañana de este martes se realizó una ceremonia litúrgica en conmemoración a estos cinco años de la muerte trágica de estos menores de edad.