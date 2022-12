Así conmemorarán 20 años de la masacre de La Gabarra

Este 21 de agosto se cumplirán 20 años de la masacre de La Gabarra en donde los paramilitares asesinaron, torturaron y desaparecieron a decenas de personas en el año 1999. Una fecha que las comunidades conmemorarán en los próximos cinco días para recordar a las personas que no lograron sobrevivir a la barbarie.

"Este 21 de agosto hasta el día de hoy que estamos sentados acá en la Casa de la Verdad estamos puliendo el documento sobre todos los actos que se van a celebrar. Para mí, la importancia que tiene el acto es fortalecer a esta población víctima y ayudar a que la población aprenda a sobrevivir con su mismo dolor", dijo Óscar Rico, representante de víctimas de La Gabarra.

Los líderes del Catatumbo, que enviarán un mensaje de reconciliación y paz en los actos conmemorativos, aseguraron que una parte de la población que escapó de la incursión paramilitar aún no revela su testimonio, lo que impide avanzar en la búsqueda de la verdad.

"Sí, tenemos una población que aún no ha declarado sobre lo que sucedió esa noche, personas del corregimiento de La Pista Río de Oro en zona de frontera que cruzaron hacia Venezuela para huir de los paramilitares. Esos testigos no han declarado porque no creen en las instituciones y prefirieron callar antes que remover el dolor", dijo Rico.

La Comisión de la Verdad reconoció que además de los testimonios de las víctimas que hacen falta escuchar, existe información reservada en los archivos secretos del Estado que se solicitará para esclarecer el hecho.

"Nosotros necesitamos culminar la fase de escucha de los distintos actores, ya estamos hablando con los guerrilleros, paramilitares, fuerza pública y con las víctimas. Una vez tengamos esos testimonios nosotros procedemos a verificar y confrontar unas versiones con otras, a partir de allí elaboraremos el informe final que se entregará en el 2021", manifestó Saúl Franco, integrante de la Comisión de la Verdad.

Por su parte, las víctimas del conflicto en La Gabarra confesaron que no se ha armado bien el rompecabezas para descubrir por qué el bloque Catatumbo se tomó el pueblo y masacró a las personas que aparentemente colaboraban con la guerrilla.

