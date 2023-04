Así fue el caso de Luis Santiago, el bebe de 11 meses que asesinó Orlando Pelayo, su propio padre

"La idea era que ellos (los secuestradores) se lo llevaban y lo dejaban en un sitio lejano (...), luego de un tiempo se lo devolvían a su mamá, pero bajo unas condiciones", fue uno de las declaraciones que entregó Orlando Pelayo , el hombre que asesinó a su pequeño hijo de 11 meses en 2008, en un caso que sacudió al país.

Este viernes, 21 de abril, el Inpec confirmó que el criminal que pagaba su condena en la cárcel 'La Tramacúa' falleció tras varios días de estar hospitalizado.

Así fue el asesinato del bebé Luis Santiago

Este caso inició en septiembre del año 2008 cuando una humilde pareja de Chía reportó a las autoridades de la desaparición de su bebé Luis Santiago de tan solo 11 meses de nacido.

El caso llamó la atención de la prensa y de la ciudadanía en general que, junto a las autoridades, empezó con la búsqueda exhaustiva del pequeño, sin ni siquiera sospechar de este sujeto al que denominarían después el 'monstruo'.

Su cinismo al salir en televisión y pedir que no le hicieran daño a su hijo, fue una de las imágenes que se quedó insertada en la memoria del país.

Orlando Pelayo fue delatado por los mismos delincuentes que lo secuestraron, lo que llevó a su captura. Luego, vendría la dura verdad de este caso.

Una vez secuestraron el bebé, el padre del menor junto a sus complices, recorrieron una vía hasta el cerro, el niño murió en el carro asfixiado con una bolsa.

Días después el cadáver del bebé apareció abandonado en una zona boscosa a dos horas de Bogotá.

Los investigadores pensaron en un primer momento que Pelayo planeó la desaparición de su hijo para evitar una demanda por inasistencia alimentaria, pero esa hipótesis fue desmentida por Ivonne Lozano, la mamá de la víctima.

El mismo Pelayo dijo en entrevista ese mismo año con La Fm que la idea del secuestro era porque no aguantaba más los chantajes porque el bebé era producto de una relación extramatrimonial y su entonces esposa no sabía de la existencia del bebé.

"No aguantaba ese hostigamiento y chantaje. Prácticamente me tocaba estar con ellos (Luis Santiago y la mamá del niño) día y noche y la presión de que mi esposa no se fuera a enterar me tenía desesperado", dijo Pelayo en diálogo con La Fm.

En 2020 la Corte Suprema ratificó la condena de 58 años y meses de prisión en contra de Orlando Pelayo.

La Sala de Casación Penal desestimó los alegatos de su abogado defensor, quien manifestaba que la confesión se había dado bajo presión y tortura de la que había sido víctima Pelayo una vez se conoció el caso.

Reviva aquí en El Rastro el caso de Luis Santiago: