Así funcionan los cobros gota a gota en el país

El denominado cobro gota a gota ha sido catalogado por las autoridades en el ranking de modalidades de captación de dinero de manera ilegal en la posición número 17, distribuido en dos líneas de delito: extorsión y usura. Los prestamistas en la mayoría de casos cobran intereses entre el 20 % y 25 % (Lea también: Escalofriante amenaza de prestamistas ‘gota a gota’ a comerciantes de Engativá ).

María tiene 40 años, paga el semestre de universidad de su hija, el préstamo de un carro y el arriendo del negocio en que trabaja hace más de 10 años. En 2015 decidió ampliar su negocio pero al solicitar el préstamo al banco le fue negado por estar reportada en Data Crédito.

“En los créditos gota a gota, si le prestan $1’000.000 termina pagando en 60 días $1’200.000. Lo adquirí porque en el momento en que lo necesitaba no encontré quién me los prestara (…). Las condiciones es que si usted no regresa el dinero, paga con la vida”, señaló (Lea también: Realizan operativos contra los prestamistas del "gota a gota" ).

Las consecuencias pueden ir incluso más allá de la extorsión. Blu Radio conoció cómo operan los cobradores. Un hombre proveniente de Cali relata cómo funciona el negocio: “Inicialmente me adjudicaron una ruta donde tengo que tener como mínimo 60 clientes, que son mi cartera inicial. Tengo ese recorrido de 60 clientes en el día y fluctúan las cuotas entre 2 mil y 5 mil pesos promedio, según el préstamo que tenga.

Durante esas rutas tengo que establecer nuevos clientes, conseguir en promedio de 1 a 2 clientes por día (…). El cobrador común usa motos normales, con motos con cilindraje 110 o 125. El coordinador ya anda en una moto de cilindraje 125 a 250, va muchas veces armado. Cuando no se paga la gente que hace presión va en otro tipo de vehículos. Ya van en camionetas para que la gente se asuste” (Lea también: “El 10% de los homicidios en Cali es por los prestamos gota a gota”: Policía ).

Por este delito, desde 2013 entre el Gaula y la Sijín han logrado capturar 382 personas en el país, se han decomisado cientos de motocicletas y armas. Las ciudades principales en que se investiga este tipo de extorsión son Medellín, Cali y Bogotá.