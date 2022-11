Así funcionaría el terrible ‘cartel de los abortos’ en Bogotá

En la calle 34 con avenida Caracas, en Bogotá, funcionan varias clínicas de abortos ilegales desde hace varios años. A pesar de que la sentencia C-355 de la Corte Constitucional establece que en Colombia solo se permite la interrupción voluntaria del embarazo en tres casos, allí abortan mujeres que simplemente decidieron no tener sus bebés.

Pero hay algo más. Blu Radio tiene audios de mujeres que podrían integrar una banda en ese sector de la ciudad. También de enfermeras y del supuesto equipo médico que en algunas ocasiones les hacen creer a las jóvenes que están embarazadas a partir de ecografías falsas, cuando en realidad el embarazo no existe.

Son tres mujeres en un poste entregando tarjetas. Al pasar por allí, las mujeres inmediatamente nos abordan ofreciéndonos pastillas. Luego insisten en una ecografía para salir de dudas y nos conducen hasta una supuesta clínica en donde una mujer que argumenta ser enfermera, coloca gel en el abdomen de la joven, enciende la pantalla y rápidamente se da cuenta de que no hay embarazo.

El consultorio es de menos de 3 metros cuadrados. Una pequeña camilla con el cojín lleno de espuma vieja es el lugar en el que se realiza este primer procedimiento. "Aquí no hay embarazo. Yo te recomiendo que te hagas una prueba de sangre", expresa.

Una vez salimos del lugar, la mujer que nos llevó hasta allí vuelve a abordarnos. Nos insiste que llevemos las pastillas. Pero la joven contesta que le acaban de decir que no hay embarazo.

“Si quiere vamos a otro lugar allí cerquita en donde hay pantallas en tercera y cuarta dimensión en donde se ve mejor”, señala.

En la nueva clínica la historia se repite. Otra supuesta enfermera aplica un nuevo gel por segunda vez y realiza la ecografía. Mueve la pantalla unos minutos, la detiene, y luego nos dice, con la pantalla en negro, sin ningún tipo de feto visible, que “hay 4 semanas de embarazo”. Lo que es falso.

Una vez esto ocurre, expone las opciones. “Manejamos dos métodos. El primero es el medicamento Cytotec. No es 100% seguro. Puede que sí funcione o puede que no. Depende del organismo de la persona. A veces el organismo es muy fuerte y el medicamento no tiene el efecto que se necesita. Hay otro procedimiento que realizamos que sí es 100% seguro. Es como una citología. Se pone espécula, anestesia local en el útero y se succiona el embarazo. La prueba negativa sale luego de cuatro semanas. Cuesta $300.000 y las pastas $150.000. Se demora cinco minutos y se realiza aquí mismo. Lo hace una ginecóloga. Si quieres podemos pasar ya”, comenta la mujer que, inclusive, ofrece rebajas y otras formas de pago. Una prueba de embarazo posterior demuestra que la joven no está embarazada.

Blu Radio habló con la Secretaría de Salud que argumentó que no es de su competencia actuar en respuesta a estos casos. El trabajo de la Secretaría tiene que ver con la habilitación y la revisión del cumplimiento de las normas de los lugares que tienen autorización para funcionar. No con perseguir el delito.

“Cada entidad tiene unas competencias asignadas por ley. Todo lo que se considere un delito no es competencia de la Secretaría”, dijo la directora de calidad y servicios de la Secretaría, Rose Mary Mosquera.

También agregó que la Secretaría entre 2017 y 2018 selló 9 lugares que no cumplían con la normatividad. La entidad también puede hacer decomiso de las pastillas que ilegalmente se utilizan para abortar. Pero hasta ahora no han realizado ninguno.

En ese tema consultamos al director del Invima, Javier Guzmán, quien explicó que en Colombia el Cytotec está prohibido.

Cuando la empresa que produce la pastilla evaluó los posibles riesgos que tenía su producto para llevar a abortos inducidos o terminaciones prematuras del embarazo, decidieron retirarlo del mercado. "Hoy no existe un Cytotec o un Misoprostol con un registro sanitario vigente autorizado en Colombia”, dijo.

La Secretaría realiza visitas una vez cada cuatro años. Afirmaron que sí han recibido denuncias de casos similares en los que las jóvenes son engañadas que fueron trasladados a la Fiscalía. Pero hasta ahora no han recibido respuesta. Mientras tanto, en la calle 34 todos los días se estafa a mujeres que creen estar embarazadas, y se producen continuos abortos fuera de la legalidad sin ningún tipo de control.