Así puede ayudar a los damnificados por terremoto en Ecuador

“Hemos abierto para los colombianos una cuenta en el Banco de Occidente para donaciones en dinero. Es una cuenta corriente. Su número es 219040953”, expresó.



Agregó que esos dineros van a ser enviados íntegramente a la Secretaría de Gestión del Ecuador y por lo tanto no va a ser utilizado en ningún gasto administrativo.



También hizo referencia a otros tipos de donaciones, que pueden hacer en la embajada en Bogotá, ubicada en la Calle 98 # 13-07.



“Lo que nosotros necesitamos también alimentos no perecibles. También carpas, frazadas, toldos y mosquiteros. Así mismo ropa nueva y repelentes”



“Que las donaciones sean entregados en cajas de cartón y que los alimentos tengan un periodo de claudicad no mayor a seis meses”.