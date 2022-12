Así reaccionó Claudio Ranieri luego de conocer la lesión de Falcao

la grave lesión de rodilla del colombiano Falcao en un partido de Copa contra un equipo de tercera división.

"Varias veces antes de la lesión de Radamel, llamé la atención del cuarto árbitro sobre la dureza que comenzaba a instalarse en el juego y el peligro que representaba para los jugadores", declaró el técnico italiano.

"No se me hizo caso y desgraciadamente no es la primera vez que pagamos las consecuencias. Es muy lamentable para el fútbol francés, los futbolistas que hacen juego no están suficientemente protegidos por los árbitros", agregó Ranieri en la web del club monegasco.

Justo después del partido, el italiano ya había atacado al árbitro, responsabilizándole directamente del alcance de la lesión de su delantero.

Se da la circunstancia de que ningún árbitro francés ha sido seleccionado para participar en el Mundial de Brasil.

Más allá de la actuación arbitral, la prensa deportiva francesa se pregunta hoy si Ranieri acertó sacando como titular a la gran estrella del club, por el que el Mónaco pagó 60 millones de euros al Atlético de Madrid, en un partido de dieciseisavos de final de Copa contra un club de tercera división.

“El Tigre", de 27 años, fue quien abrió el marcador en la victoria a domicilio del Mónaco sobre el Chasselay por 0-3.

Pero en el minuto 40, el colombiano sufrió una dura entrada por detrás del defensa Soner Ertek que le obligó a abandonar el terreno de juego en camilla y con evidentes gestos de dolor.

El jugador ha viajado a Portugal para tratarse con un equipo médico y el club ha anunciado que Falcao tiene lesionado el ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda y que será sometido a una operación en los próximos días.

Falcao podría perderse el Mundial de Brasil, que se celebrará entre los próximos 12 de junio y 13 de julio.

El vicepresidente del Mónaco, Vadim Vasilyev, declaró al conocerse la lesión del jugador que todos sus pensamientos son para el delantero.

"Es una muy mala noticia para él y para el Mónaco, pero estamos convencidos de que este gran jugador sabrá superar este duro desafío y de que volverá incluso más fuerte", señaló en la web del club.

Con EFE