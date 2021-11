En medio de la celebración por los cinco años de la firma del acuerdo de paz entre el Gobierno y las FARC, en redes sociales se viralizó una fotografía en la que Juan Manuel Santos y Rodrigo Londoño brindan con ‘La Trocha’ , una cerveza artesanal creada por exguerrilleros.

Doris Suárez es desmovilizada de las FARC y hace parte del colectivo que creó ‘La Trocha’. En diálogo con Mañanas BLU contó cómo nació este emprendimiento que produce cerca de 3.000 litros de cerveza mensualmente.

“Inicialmente, íbamos a hacer productos de aseo, pero no fue difícil cambiar de rumbo hacia la cerveza artesanal. Tenemos dos líneas de producción y por la cantidad de pedido estamos maquinando con una cervecería. (…) La cerveza te invita a socializar, a conversar, una habilidad que estamos perdiendo por los dispositivos móviles”, dijo Suárez.

Además, explicó que el papel de los excombatientes en este proyecto es el de aportar conocimiento, trabajar en equipo y ayudar a mejorar las fórmulas.

Suárez también señaló el porqué la cerveza fue llamada ‘La Trocha’: “Fue un ejercicio colectivo. (…) Nosotros trasegamos en la vida guerrillera por muchas trochas, pero si no se transita una trocha, esta se cierra, entonces queremos simbolizar que si no estamos acompañados en la implementación del acuerdo, esto no va a ser posible”.

Este emprendimiento, según indicó Doris, no lleva un año de creado y, actualmente, produce aproximadamente 3.000 litros de cerveza mensuales, que se distribuyen en la Casa de la Paz en Bogotá y otros establecimientos en la capital, Cali y Medellín.

