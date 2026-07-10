Asocapitales lidera llamado para ayudar a familias damnificadas en Quibdó

Asocapitales manifestó su respaldo a Quibdó y convocó a la solidaridad nacional luego del incendio que afectó a varias familias en la capital del Chocó. La emergencia, registrada durante la madrugada de este viernes en el barrio Pablo Sexto, dejó un saldo actualizado de 30 viviendas destruidas y tres personas fallecidas, según los reportes entregados por las autoridades que continúan trabajando en la atención de la emergencia y en la identificación de las familias damnificadas.

Desde Asocapitales se hizo un llamado a la ciudadanía, instituciones y organizaciones para sumarse a la ayuda humanitaria destinada a las familias que perdieron sus viviendas y pertenencias. La campaña de apoyo recibe donaciones en el Palacio Municipal de Quibdó, ubicado en la carrera 2 número 24A-32, donde se recolectan alimentos no perecederos, agua potable, kits de emergencia y elementos de aseo para atender las necesidades más urgentes.

El incendio inició cerca de la 1:30 de la madrugada y requirió la intervención inmediata de los organismos de socorro. El Cuerpo Oficial de Bomberos de Quibdó desplegó equipos de emergencia para controlar las llamas y evitar que el fuego alcanzara más hogares. En las labores también participaron entidades de apoyo como la Policía Nacional y personal del Aeropuerto El Caraño, quienes contribuyeron a contener la emergencia y proteger a la comunidad afectada.

La Asociación Colombiana de Ciudades Capitales expresó sus condolencias a los familiares de las víctimas y envió un mensaje de acompañamiento a la administración municipal, liderada por el alcalde Rafael Bolaños, así como a todos los habitantes que enfrentan las consecuencias de esta tragedia.



La Asociación reiteró que acompañará a Quibdó durante el proceso de recuperación y resaltó que la unión entre las ciudades capitales permite fortalecer la respuesta ante situaciones de emergencia.