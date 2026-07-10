Tres muertos y 30 viviendas destruidas deja voraz incendio en barrio Pablo VI de Quibdó

Una grave emergencia se reportó esta madrugada en Quibdó, capital del Chocó, donde un gigantesco incendio consumió al menos 30 viviendas y tres personas fallecieron.

Desde esta madrugada los organismos de socorro de Quibdó y la comunidad de al menos tres barrios aledaños del sector Pablo Sexto, en el casco urbano, pero de difícil acceso, tratan de controlar un voraz incendio.

Las llamas comenzaron en una vivienda y avanzaron sin control ya que las casas estaban construidas con madera y cartón, además, las llamas se propagaron con rapidez por el combustible que tenían almacenado los habitantes en sus cocinas lo que hizo compleja la situación de los organismos de socorro.

Uno de los habitantes del barrio Pablo VI contó lo difícil de las tareas para controlar 100% el incendio.



“El incendio nos tomó por sorpresa. Todos estábamos durmiendo. Yo soy de otro sector cuando llegaron vecinos y nos dijeron que se está quemando El Hueco. Inmediatamente fuimos al lugar. Había personas tratando de salvar sus cosas, pero no alcanzaron a sacar nada de sus casas. La respuesta de los bomberos no fue inmediata”, dijo el habitante del sector.

El balance que se tiene al momento es de 30 viviendas totalmente consumidas y tres personas fallecidas. Esta mañana se avanza en el enfriamiento del terreno para evitar que nuevamente se reinicie la conflagración.

Mientras la comunidad trata de recuperar lo poco que les quedó, la Alcaldía de Quibdó y la comunidad ya le están pidiendo a las autoridades departamentales y nacionales socorrer a las víctimas y damnificados por la magnitud de la tragedia desbordan la capacidad de Quibdó.