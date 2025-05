Asociación de infantes de marina que prometía altas rentabilidades no podrá captar más dinero

La Superintendencia de Sociedades le ordenó a la Asociación Mutual para Profesionales de la Fuerza e Infantes de Marina, Asomuffaa, suspender de inmediato cualquier operación de captación de dinero tras identificar una serie de riesgos para los aportes de los asociados.

La asociación ya había sido intervenida por la Superintendencia de Economía Solidaria desde 2023 y fue esa entidad la que remitió sus hallazgos sobre las irregularidades.

Una parte de las alertas llega por cuenta de los planes de ahorros ofrecidos por la entidad, pues según la investigación, estaban ofreciendo tasas del interés de entre 34.5 % y 72 %, efectiva anual, superando el promedio del sistema financiero del país y estaban usando figuras que parecían ser productos financieros formales pero en realidad no estaban autorizados por la Superintendencia Financiera.

Asimismo, estaba el riesgo de una captación masiva y no condicionada, con publicidad abierta para todo público y aportes desde $10.000 hasta más de $157 millones y sin especificar las posibilidades de pérdida o inversiones efectivas realizadas.

Entre los documentos revisados, se encontró que más de 7.100 inversionistas habrían realizado 15.721 consignaciones por un total superior a $241.000 millones y que a pesar de la orden de suspensión de captación del 22 de octubre de 2024, ASOMUFFAA continuó recibiendo más de $5.300 millones a través de consignaciones.

Otra de las líneas de investigación tiene que ver con los convenios firmados por esta asociación, uno de ellos con la firma extranjera Capital Miami Investors LLC, con sede en Estados Unidos. Si bien parecía ser un contrato de cooperación internacional y prestación de servicios, en realidad no se especificaba los servicios o proyectos concretos y sus obligaciones.

“En cambio, hablaba de invertir recursos a cambio de obtener rendimientos mínimos garantizados del 12 %, ya fueran trimestrales, semestrales o anuales. Todo quedaba condicionado a futuras órdenes de servicio, que tampoco se detallaban. Es decir, el documento estaba lleno de promesas generales, sin ninguna garantía real ni un plan claro de ejecución”, dice el documento de la Super sociedades.

A esto se le suma el agravante de que nunca se cumplió ese retorno de inversión prometido y tras la muerte de quien era el director de Capital Miami Investors LLC, no hay respuesta alguna sobre el regreso del dinero.

En general, para la entidad de control los convenios, publicidades y transferencias hechas por y otras entidades, carecían de la claridad y precisión necesarias en cuanto a responsabilidades, abriendo las puertas a posibles delitos.

“Que el contrato es impreciso, no define con exactitud lo que se haría, y no hay evidencia concreta de que se hayan recibido servicios a cambio del dinero enviado. Por eso, más que una herramienta de cooperación termina pareciendo una fachada jurídica para respaldar movimientos financieros que no fueron debidamente explicados ni autorizados por una entidad competente, o que no contaron con mecanismos claros o herramientas para asegurar el manejo de esos dineros”, reseñó el documento.

En esa línea, la Supersociedades determinó que estas acciones estaban llevando a configurarse una captación masiva de dinero a través de mecanismos irregulares, aumentando el riesgo para los asociados.

“Se trata de hechos que inciden en el orden social y amenazan el orden público, al comprobarse las actividades de captación masiva de dineros del público por personas no autorizadas, como lo es la asociación ASOMUFFAA, razón por la cual, en desarrollo de las funciones de intervención administrativa de esta Superintendencia de Sociedades, se adoptan las medidas de intervención y de publicación señaladas en la parte resolutiva de este acto administrativo”, puntualizó la entidad.