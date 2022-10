Asunto del video solo incumbe a nosotros como pareja: esposa de Carlos Ferro

“El resultado de ese video nos incumbe a él y a mí como pareja. Nadie sabe el hombre con el cual yo he vivido los últimos 20 años. El padre de mis hijos, cómo es en casa, cómo es ese profesional que nunca ha faltado a su ética”, dijo. (Lea acá también: Nadie sabe el hombre con el que yo he vivido por 20 años: esposa de Carlos Ferro ).

Agregó que desde el primer momento, su esposo tuvo su apoyo incondicional porque los dos tienen unos hijos de los cuales son responsables.

“Si estoy aquí es porque queremos decirle a Colombia entera que si Dios lo permite nuestro proyecto de vida continuará”, manifestó.

Sobre el video, en el que Ferro aparece sosteniendo una conversación sexual con un policía, Pineda dijo que respeta la intimidad de su esposo y relató detalles de cómo se enteró de la existencia del mismo: “Yo no me entero por la radio. Estaba en una reunión en el colegio, Carlos me llama, me cuenta y me dijo ‘en la casa hablamos’. Me fui para la casa y empecé a escuchar los medios. Pasa de todo por mi cabeza. Cuando Carlos llega conversamos y desde el primer momento le dije: ‘estoy aquí para mi familia’”.

Agregó que no puede permitir que “cosas externas” dañen 20 años de matrimonio y que por eso no vaciló en dar apoyo incondicional en su esposo.

“La familia en este momento es lo más importante, como individuos, como papás de dos chicos que están esperando que sus padres salgan airosos de esto”, explicó.