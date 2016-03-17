En vivo
General William Rincón
Pelea Petro - minvivienda
Álvaro Uribe

Blu Radio  / Carlos Ferro

Carlos Ferro

  • Exsenador Carlos Ferro Solanilla
    Exsenador Carlos Ferro Solanilla
    X: @partidodelaucol
    Judicial

    En firme llamado a juicio del excongresista Carlos Ferro; exigía el salario a uno de sus empleados

    En el proceso reposan comprobantes de transferencias realizadas por más de dos millones de pesos mensuales en 2009 y 2010.

  • 24359_Foto: Vanessa de la Torre
    Foto: Vanessa de la Torre
    Nación

    Ányelo Palacios cuenta cómo escapó de sus captores

    El capitán, Ányelo Palacios, contó a Univisión cómo se escapó de sus captores, luego de supuestamente ser secuestrado la semana pasada.

  • 22189_franz
    Anyelo Palacios. Foto: BLU Radio
    Deportes

    Espero que no pase nada conmigo: Ányelo Palacios antes de su secuestro

    El capitán Ányelo Palacios concedió una entrevista al periodista independiente Gonzalo Guillén para la cadena Univisión antes de su desaparición este domingo.

  • 22099_franz
    Anyelo Palacios. Foto: BLU Radio
    Sociedad

    Capitán que denunció existencia de Comunidad del Anillo habría sido secuestrado

    Según información del diario La Opinión de Cúcuta, el capitán de la Policía Anyelo Palacios habría sido secuestrado por cuatro hombres armados el sábado hacia las 9:30 de la noche.

  • 19647_franz
    Carlos Ferro. Foto: BLU Radio
    Nación

    Caso del video de Carlos Ferro fue un linchamiento moral: Javier Darío Restrepo

    El director del consultorio ético de la Fundación Nuevo Periodismo, Javier Darío Restrepo, estuvo en El Radar del Blu Radio analizando el papel de los medios de comunicación y las “líneas que no se deben cruzar” y que podrían afectar la intimidad de las personas, a propósito del escándalo mediático que se suscitó por la publicación de un video entre el entonces senador Carlos Ferro y el capitán Anyelo Palacios.

  • 19441_franz
    Carlos Ferro. Foto: BLU Radio
    Nación

    Corte Suprema de Justicia investiga preliminarmente a Carlos Ferro por homicidio

    La Corte Suprema de Justicia mantiene la investigación, que actualmente se encuentra en indagación preliminar, contra el ex viceministro del interior Carlos Ferro por su presunta participación en la muerte del político Eduardo Díaz Pinzón ocurrida en abril de 2009.

  • 19433_franz
    Carlos Ferro y su esposa Marcela Pineda. Foto: Blu Radio
    Cultura

    Experta analiza situación de la familia Ferro, tras publicación del video

    La doctora Mauren Morel, psicóloga y experta en relaciones de pareja, se refirió, a través de los micrófonos de Blu Radio, al caso Ferro y el escándalo que se desató por la publicación de un video en el que el ex viceministro del Interior mantiene conversaciones subidas de tono con otro hombre.

  • 19416_franz
    Carlos Ferro. Foto: BLU Radio
    Nación

    Me quieren endilgar algo que no he hecho: Ferro sobre muerte de Eduardo Díaz

    El exviceministro del Interior Carlos Ferro dijo, en diálogo con BLU Radio, que en el caso de la muerte Eduardo Díaz Pinzón en 2009 le quieren indilgar responsabilidades por algo que ha hecho.

  • 19414_franz
    franz
    Nación

    Asunto del video solo incumbe a nosotros como pareja: esposa de Carlos Ferro

    Marcela Pineda, esposa del exsenador Carlos Ferro, defendió en Mañanas BLU la integridad del ex viceministro, aparentemente involucrado en un escándalo sexual en la Policía Nacional.

  • 19412_franz
    Carlos Ferro. Foto: BLU Radio
    Nación

    Nadie conoce el hombre con el que he vivido por 20 años: esposa de Carlos Ferro

    El exsenador y ex viceministro del Interior Carlos Ferro, envuelto en un escándalo público tras la divulgación de un video en el que aparece sosteniendo una conversación sexual con otro hombre, habló en exclusiva para Mañanas Blu, donde, junto con su esposa, Marcela Pineda, se defendió de las acusaciones.

