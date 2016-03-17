El director del consultorio ético de la Fundación Nuevo Periodismo, Javier Darío Restrepo, estuvo en El Radar del Blu Radio analizando el papel de los medios de comunicación y las “líneas que no se deben cruzar” y que podrían afectar la intimidad de las personas, a propósito del escándalo mediático que se suscitó por la publicación de un video entre el entonces senador Carlos Ferro y el capitán Anyelo Palacios.