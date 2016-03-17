Blu Radio Carlos Ferro
En firme llamado a juicio del excongresista Carlos Ferro; exigía el salario a uno de sus empleados
En el proceso reposan comprobantes de transferencias realizadas por más de dos millones de pesos mensuales en 2009 y 2010.
Ányelo Palacios cuenta cómo escapó de sus captores
El capitán, Ányelo Palacios, contó a Univisión cómo se escapó de sus captores, luego de supuestamente ser secuestrado la semana pasada.
Espero que no pase nada conmigo: Ányelo Palacios antes de su secuestro
El capitán Ányelo Palacios concedió una entrevista al periodista independiente Gonzalo Guillén para la cadena Univisión antes de su desaparición este domingo.
Capitán que denunció existencia de Comunidad del Anillo habría sido secuestrado
Según información del diario La Opinión de Cúcuta, el capitán de la Policía Anyelo Palacios habría sido secuestrado por cuatro hombres armados el sábado hacia las 9:30 de la noche.
Caso del video de Carlos Ferro fue un linchamiento moral: Javier Darío Restrepo
El director del consultorio ético de la Fundación Nuevo Periodismo, Javier Darío Restrepo, estuvo en El Radar del Blu Radio analizando el papel de los medios de comunicación y las “líneas que no se deben cruzar” y que podrían afectar la intimidad de las personas, a propósito del escándalo mediático que se suscitó por la publicación de un video entre el entonces senador Carlos Ferro y el capitán Anyelo Palacios.
Corte Suprema de Justicia investiga preliminarmente a Carlos Ferro por homicidio
La Corte Suprema de Justicia mantiene la investigación, que actualmente se encuentra en indagación preliminar, contra el ex viceministro del interior Carlos Ferro por su presunta participación en la muerte del político Eduardo Díaz Pinzón ocurrida en abril de 2009.
Experta analiza situación de la familia Ferro, tras publicación del video
La doctora Mauren Morel, psicóloga y experta en relaciones de pareja, se refirió, a través de los micrófonos de Blu Radio, al caso Ferro y el escándalo que se desató por la publicación de un video en el que el ex viceministro del Interior mantiene conversaciones subidas de tono con otro hombre.
Me quieren endilgar algo que no he hecho: Ferro sobre muerte de Eduardo Díaz
El exviceministro del Interior Carlos Ferro dijo, en diálogo con BLU Radio, que en el caso de la muerte Eduardo Díaz Pinzón en 2009 le quieren indilgar responsabilidades por algo que ha hecho.
Asunto del video solo incumbe a nosotros como pareja: esposa de Carlos Ferro
Marcela Pineda, esposa del exsenador Carlos Ferro, defendió en Mañanas BLU la integridad del ex viceministro, aparentemente involucrado en un escándalo sexual en la Policía Nacional.
Nadie conoce el hombre con el que he vivido por 20 años: esposa de Carlos Ferro
El exsenador y ex viceministro del Interior Carlos Ferro, envuelto en un escándalo público tras la divulgación de un video en el que aparece sosteniendo una conversación sexual con otro hombre, habló en exclusiva para Mañanas Blu, donde, junto con su esposa, Marcela Pineda, se defendió de las acusaciones.