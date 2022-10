Me quieren endilgar algo que no he hecho: Ferro sobre muerte de Eduardo Díaz

“Este es un hecho con el cual se me ha hecho matoneo en los últimos años. Me quieren endilgar responsabilidades de algo que no he hecho”, expresó.



Agregó que tras la muerte de quien fuera el secretario privado de la senadora Leonor Serrano de Camargo apareció una publicación, “que ha venido cambiando a lo largo de las condiciones”, haciéndolo responsable de ese asesinato.



“La Corte Suprema de Justicia investigó el tema. Se archivó ese proceso. No tengo nada que ver. El único pecado era que quería enlodar mi nombre”, dijo Ferro, en referencia al periodista Edgar Artunduaga, quien ha venido denunciando el caso.



Agregó que en el momento de los hechos se encontraba en Etiopía con el senador Juan Manuel Galán en una misión del Congreso de la República.



“Me enteré allá. Había unas condiciones totalmente distintas frente a eso. Sin embargo, cada vez que llego a un cargo o cada vez que tengo una elección siempre aparecen para acusarme diciendo que soy el responsable de ese hecho”, puntualizó.



Finalmente, el ex viceministro dijo que el patrullero John Harold Arias Berján, principal sospecho en la muerte de Díaz, para la época de los hechos ya no hacía parte de su esquema de seguridad y dijo que no es cierto que haya tratado de frenar las investigaciones.