Atentado en peaje: alcalde de La Sierra revela que mujer está al borde de perder un ojo por ataque

Un atentado terrorista perpetrado contra la infraestructura del peaje ubicado en la vereda La Depresión, sobre la Vía Panamericana, dejó un saldo de 11 personas heridas y la destrucción total de las instalaciones.

El hecho ocurrió en jurisdicción del municipio de La Sierra, Cauca, donde la comunidad local y los trabajadores de la concesión vivieron momentos de angustia por la violencia de la onda explosiva.

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El alcalde de La Sierra, Manuel Fernando Guerrero, se trasladó al lugar de los hechos para evaluar los daños y brindar apoyo directo a las familias afectadas. En diálogo con Mañanas Blu, el mandatario describió el ambiente de temor y desolación que predomina entre los habitantes cercanos a la carretera.

“Lamentablemente el peaje quedó totalmente destruido, como usted lo menciona, y la gente tiene mucho temor, mucho miedo. Algunos han manifestado, algunos vecinos han manifestado la posibilidad de irse de esta zona, teniendo en cuenta que el peaje tenido una historia de atentados”, expresó Guerrero, al señalar la grave situación de inseguridad que golpea a la población.



El drama de una joven trabajadora hospitalizada en Popayán

Entre los 11 heridos tras la explosión, la situación más crítica la enfrenta una joven cajera y colaboradora del peaje, menor de 30 años y oriunda de la vereda La Lajita, en el municipio de Rosas. La víctima, quien en el pasado ya había sido damnificada por una tragedia natural en su municipio natal, sufrió graves lesiones producto de la detonación.

Actualmente, la trabajadora se encuentra bajo atención médica especializada en el Hospital San José de Popayán. El alcalde detalló el delicado reporte médico de la joven: “Me dicen que ya ha tenido tres cirugías y que va a una cuarta con la posibilidad de perder eh un ojo”.

Tomado de redes sociales.

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Respecto a los demás colaboradores afectados, Guerrero aclaró que “gracias a Dios las afectaciones en ellos no fueron mayores y están en casa guardando el reposo”.

"De guerra no sabemos": La Sierra exige seguridad y producción agrícola

El municipio de La Sierra se ha caracterizado por ser una localidad pacífica volcada al trabajo del campo, pero golpeada de forma colateral por el tránsito de la Vía Panamericana. Ante los señalamientos de las autoridades que atribuyen la autoría del atentado a las disidencias de las Farc y a un sujeto conocido como alias 'Ferley', el alcalde enfatizó la vocación pacífica y productiva de su comunidad.

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“Mire, nosotros en la sierra sabemos es de construcción de paz. Nosotros sabemos quién hace buena panela, quién siembra buen café, quiénes están en proyectos de aguacate, de cacao. Nosotros de guerra en la sierra no sabemos”, afirmó categóricamente el mandatario.

A pesar del impacto generado por el ataque, la movilidad sobre el corredor vial se restableció con rapidez. El mandatario confirmó que la Vía Panamericana “está totalmente habilitado. No hay ningún problema. A pesar de la lluvia de anoche que fue muy intensa”. No obstante, insistió en la urgencia de reforzar la presencia militar en la región.

Aunque las Fuerzas Militares han concentrado sus operaciones en el Cañón del Micay y en la atención del Macizo Colombiano, Guerrero reiteró que en cada consejo mensual de seguridad solicita “más hombres del ejército del municipio de la Sierra, no porque tengamos actos de violencia, sino para mantener la tranquilidad en esta población del sur”.

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Escuche aquí la entrevista: