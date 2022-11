Atracador captado en cámara cayó en un retén en Cali y la comunidad le dio una paliza

La Policía Metropolitana de Cali espera la denuncia de una mujer para judicializar a un hombre que se hizo viral en las redes sociales después de quedar registrado en un video robando en uno de los barrios del sur de Cali.

El hecho se presentó en el barrio Cuarto de Legua, donde las imágenes dejan ver cómo este hombre acorrala a una señora, la amenaza y le quita el bolso, el celular, además de otras pertenencias.

Según las primeras versiones, esta no sería la primera vez que esta persona, que se movilizaba en una moto tipo AKT Special de placas FTY07D, comete este tipo de ilícitos.

En la tarde del pasado miércoles la motocicleta cayó en un retén realizado por la Secretaría de Movilidad y fue inmovilizada por no portar los documentos al día.

Sin embargo, la comunidad lo reconoció y le dio una paliza.

Debido a las heridas, el hombre tuvo que ser remitido al hospital Mario Correa Rengifo en el barrio Los Chorros, sur de la capital del Valle, donde se recupera.

No obstante, no ha podido ser judicializado porque contra él no se ha interpuesto ninguna denuncia por lo que las autoridades hicieron un llamado a la, o las personas afectadas para que lo hagan.

“Lo que nos falta ahora es que la persona victima interponga la denuncia penal y esto agiliza la judicialización. Ese es el eslabón que falta para poder proceder con la captura”, indicó Andrés Villamizar, secretario de Seguridad de Cali.