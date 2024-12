Aún no se logra acuerdo frente al salario mínimo para 2025: Gobierno insiste en negociar

Aunque la ministra del Trabajo, Gloria Inés Ramírez, había colocado como fecha límite este miércoles 18 de diciembre, para llegar a un acuerdo frente al salario mínimo para el año 2025, el Gobierno quiere seguir negociando.

Así lo anunció la jefa de la cartera luego de una nueva reunión de la mesa de concertación salarial que tan solo duró cerca de media hora.

“Una vez escuchadas las salvedades, lo que podemos decir es que hay una disposición, pero las cifras que tenemos en la mesa no son cifras que nos permitan decir que hay un acuerdo o que está el acuerdo a la vista”, señaló la ministra Ramírez.

Es ante este escenario y producto de los acercamientos entre los trabajadores y los gremios, que el Gobierno citará a unas sesiones extraordinarias de la mesa de concertación antes del 24 de diciembre.

“Vuelvo y repito al país, estamos trabajando, hoy está una diferencia, hay ya una aproximación, pero sigue todavía profundamente la diferencia y entonces seguimos construyendo”, señaló Ramirez.

Por su parte, el Presidente de la CUT, Fabio Arias, ratificó que no se bajarán de su porcentaje del 12 % de incremento.

“Yo veo distante el punto en el cual los empresarios no han querido aceptar ninguno de los datos que dio el Dane sobre la productividad, y ahí empiezan los líos más grandes sobre ese tema. Porque si no aceptan esas propuestas, eso significa exactamente que no hay punto de comparación para armar una propuesta de salario mínimo”, concluyó Arias.