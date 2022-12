Ausencias del magistrado Alexander Vega tendrían paralizadas votaciones en CNE

El próximo 31 de agosto termina el periodo de los actuales magistrados del Consejo Nacional Electoral. A la fecha hay varios temas cruciales que no han podido ser votados, entre otras razones, por las continuas ausencias del magistrado Alexander Vega, expresidente de la corporación y miembro del Partido de La U.

Decisiones como la investigación al comité promotor de la revocatoria del alcalde mayor de Bogotá, Enrique Peñalosa, y el proceso por las supuestas irregularidades en el manejo de la cuenta bancaria del partido Farc en las pasadas elecciones legislativas hacen parte de los procesos represados.

Fuentes del CNE señalan que las dificultades para sesionar obedecen a que, tras la renuncia de Héctor Helí Rojas, no se ha logrado conseguir el quórum necesario para votar los proyectos.

Solo agosto de este año, conforme a información oficial de la corporación, el magistrado falló a tres sesiones, las de los días 9, 16 y 17.

BLU Radio contactó a Vega, quien explicó que no son recurrentes sus ausencias. El consejero señaló que no asistió a la sesión de este jueves por “una situación de fuerza mayor” y que a la Sala Plena de este viernes asistió, pero que se marchó porque solo había temas de despacho y no habría sesión en la tarde, versión que, según otros magistrados, no es cierta.

