Autoridades investigan el crimen de una joven de 27 años en Pitalito, Huila

Un nuevo hecho de violencia se registró en Pitalito, en el sur del Huila donde una mujer de 27 años, identificada como Anyi Marcela Ramírez Vargas, fue asesinada la noche del viernes.

Según las primeras informaciones, hombres armados que se movilizaban en motocicleta le dispararon en repetidas oportunidades cuando conducía una camioneta por la avenida Circunvalar.

Pese a que los responsables escaparon después de cometer el crimen, la rápida reacción de la Policía, mediante la activación del plan candado y con el apoyo de la Red de Seguridad Ciudadana, permitió la captura de uno de los presuntos delincuentes.

Crimen de joven de 27 años en Huila. Foto: Redes sociales

“Gracias a la reacción inmediata de nuestros uniformados, se logró la captura en flagrancia de un hombre de 48 años, quien habría sido ubicado luego de una amplia persecución y de un importante operativo policial, tras un hecho ocurrido en la avenida Circunvalar del municipio de Pitalito, donde una mujer de 27 años perdió la vida como consecuencia de un ataque con arma de fuego”, señaló el coronel Javier Alberto Duarte Reyes, comandante del Departamento de Policía Huila.



Aunque la joven de 27 años fue trasladada de urgencia a un centro asistencial, donde, pese a los esfuerzos del personal médico, falleció minutos después.

Igualmente, se confirmó que la captura del presunto sicario se registró en la vereda Holanda, sobre la vía que comunica a Pitalito con el corregimiento de Bruselas. En el operativo también fueron incautados el arma de fuego que, presuntamente, fue utilizada para cometer el crimen y la motocicleta en la que se movilizaban los atacantes.

“Durante el procedimiento le fue incautada un arma de fuego tipo pistola, por lo que fue capturado y dejado a disposición de la autoridad competente. Esta persona registra anotaciones por los delitos de rebelión, hurto calificado, lesiones personales y acceso carnal abusivo”, confirmó el comandante del Departamento de Policía Huila.

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Por su parte el alcalde de Pitalito, Yider Luna, rechazó este atentado y anunció que en horas de la tarde se llevará a cabo un consejo extraordinario de seguridad para evaluar la situación y definir nuevas medidas que permitan fortalecer la seguridad en el municipio.

“Hemos citado un consejo extraordinario de seguridad para verificar las acciones que se pueden adelantar y avanzar en las investigaciones sobre este crimen. Pero hay algo muy preocupante que afecta la seguridad de los habitantes: de las 28 personas capturadas por homicidio en Pitalito, 24 son reincidentes. Son personas con más de 100 anotaciones, lo que significa que la delincuencia está en las calles libremente”, indicó el mandatario local.

Este crimen eleva a 45 los homicidios registrados este año en Pitalito, incluido un caso de feminicidio.