Avianca abre nuevas frecuencias entre Colombia y Estados Unidos

Avianca anunció la apertura de nuevas frecuencias hacia Estados Unidos como parte de su estrategia para fortalecer la conectividad aérea entre Colombia y el mercado norteamericano.

Desde el 8 de mayo, la compañía puso a la venta una frecuencia diaria adicional en la ruta Bogotá–Fort Lauderdale, que pasará a tener dos vuelos al día a partir del primero de junio de 2026. Asimismo, la ruta Barranquilla–Miami aumentará su operación de tres frecuencias semanales a un vuelo diario.

La aerolínea aseguró que esta expansión busca responder al crecimiento de la demanda de viajeros, impulsar el turismo y facilitar las conexiones de negocios entre ambos países.

Actualmente, la compañía opera más de 400 vuelos semanales desde y hacia Estados Unidos, conectando 14 ciudades de América Latina con destinos como Nueva York, Los Ángeles, Chicago, Houston y San Francisco, además de más de 80 destinos en América y Europa.

