Avianca reanuda vuelos en Arauca, pero mantiene restricciones nocturnas por seguridad

Avianca reanudó sus operaciones en el aeropuerto Aeropuerto Santiago Pérez Quiroz, en el departamento de Arauca, luego de que autoridades confirmaran avances en las condiciones de seguridad operacional. Sin embargo, la normalidad aún no es total, pues persisten las restricciones, especialmente para vuelos nocturnos.

La decisión, que dio a conocer la Aeronáutica Civil, se tomó tras un vuelo de verificación realizado este 27 de abril, en el que participaron inspectores de ese organismo. Tras esta evaluación técnica, se determinó que existen condiciones mínimas para retomar las operaciones comerciales desde este martes.

De acuerdo con la Aeronáutica, en el restablecimiento de los vuelos contribuyó el trabajo conjunto entre autoridades locales y regionales, incluyendo la gobernación, la alcaldía, organismos ambientales y entidades de gestión del riesgo.

Las intervenciones se centraron en la eliminación de obstáculos en zonas cercanas al aeropuerto, lo que permitió mejorar las condiciones de aproximación y despegue.



Sin embargo, pese al avance, el proceso no ha concluido. El NOTAM (aviso a pilotos) que establece restricciones operativas continúa vigente, lo que implica que aún hay limitaciones en los vuelos, sobre todo en horarios nocturnos y bajo condiciones meteorológicas adversas.

Arauca. Foto: UNAL.

Entre los principales factores de riesgo que persisten está la presencia de árboles y otros obstáculos que interfieren con las trayectorias seguras de las aeronaves. Por ello, la autoridad aeronáutica insistió en la necesidad de continuar con labores de poda y remoción en el entorno aeroportuario.

El levantamiento total de las restricciones es clave para consolidar la conectividad aérea de Arauca, en el caso de Avianca, con una ruta que se inauguró en 2024.

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Desde la Aeronáutica Civil hacen un llamado a las autoridades y entidades locales para mantener el ritmo de las intervenciones técnicas y lograr, en el corto plazo, el cumplimiento total de los estándares de seguridad.