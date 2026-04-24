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Avianca anunció medidas legales contra pasajera que agredió a una funcionaria de la aerolínea

El hecho ocurrió el 23 de marzo de 2026 en el vuelo AV9397, que cubría la ruta Montería–Bogotá. La aerolínea aseguró que ejercerá todas las acciones legales a su alcance contra pasajeros violentos, tanto en tierra como a bordo.

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Avión de aerolínea Avianca.
Foto: Avianca.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 24 de abr, 2026

Avianca informó, por medio de un comunicado, que ha decidido interponer acciones civiles y penales contra la “pasajera disruptiva”, quien forzó el acceso a zonas restringidas del aeropuerto y agredió con golpes en el rostro a una trabajadora de la compañía.

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“Una vez más, Avianca hace hincapié en que rechaza de manera categórica cualquier comportamiento que ponga en riesgo la seguridad de su operación, su personal o a otros pasajeros”, señaló la empresa.

Asimismo, la aerolínea reiteró su llamado al Congreso de la República para que continúe con el trámite del Proyecto de Ley 153 de 2024, iniciativa que busca endurecer las sanciones contra pasajeros violentos y fortalecer la protección del personal aeronáutico y de las aerolíneas.

“Vale la pena resaltar que, como es de público conocimiento, este tipo de conductas son seriamente sancionadas en otros países, donde las aerolíneas sí cuentan con herramientas legales para castigar de forma ejemplar este tipo de comportamientos, incluyendo restricciones futuras para volar”, recalcó la compañía.

Finalmente, Avianca aseguró que continuará adelantando las acciones legales necesarias contra quienes cometan conductas violentas o disruptivas, tanto en tierra como a bordo de las aeronaves.

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