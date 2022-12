Baja votación en consulta en departamentos más afectados por la corrupción

La Guajira, Córdoba y Chocó, departamentos que históricamente han sido afectados por escándalos de corrupción, la consulta de este domingo no obtuvo el apoyo que se esperaba.



En La Guajira votaron 75.363 personas de 586.862 habilitadas para votar, es decir el 12,84%. En Cordoba, solo votó el 18,70 %, lo que corresponde a algo más de 232.000 votos de 1.238.381; mientras en Chocó lo hicieron el 18,49%, es decir, 57.533 de más de 310.900 habilitados%.

Contrariamente, Boyacá (41.38%), Caldas (37.18%), Casanare (33.83), Cundinamarca (41.69), Huila (34.16%), Meta (35.94%), Nariño (35.68%), Quindío (36.69%), Risaralda (36.05%), Santander (38.44%) y Valle (34.32) fueron los departamentos en los que superó el umbral del 33%.



Mientras tanto, las ciudades capitales con mayor votación fueron: Tunja (50.9 %), Pasto (47.2 %), Bogotá (45.7 %), Manizales (44.8 %), Popayán (41.2 %), Bucaramanga (40.5 %), Villavicencio (39.1 %), Ibagué (38.8 %), Neiva (38.7 %), Mocoa (38.5 %), Armenia (38.2 %), Pereira (37.1 %), Cali (35.9 %) y Medellín (32.49 %).}



La Consulta Anticorrupción en cifras:



1. Reducir salario de los congresistas y altos funcionarios del Estado



VOTOS TOTALES:

(32,04%)

11.671.420

UMBRAL:

12.140.342 (33,33%)

VOTOS VÁLIDOS:

11.519.986

SÍ

99,16%

NO

0,83%

VOTOS NULOS:

25.169

VOTOS NO MARCADOS:

126.265

2. Cárcel para los corruptos y no permitirles nunca más contratar con el Estado



VOTOS TOTALES:

(32,04%)

11.672.464

UMBRAL:

12.140.342 (33,33%)

VOTOS VÁLIDOS:

11.520.358

SÍ

99,54%

NO

0,45%

VOTOS NULOS:

21.223

VOTOS NO MARCADOS:

130.883

3. Contratación transparente por medio de pliegos tipo en las entidades gubernamentales de todo el país



VOTOS TOTALES: 11.669.195 de 36.421.026 (32,03%)

UMBRAL:

12.140.342 (33,33%)

VOTOS VÁLIDOS:

11.503.266

SÍ

99 ,38%

11.432.834

NO

0 ,61%

70.432

VOTOS NULOS:

19.726

VOTOS NO MARCADOS:

4. Presupuestos públicos con participación de la ciudadanía



VOTOS TOTALES:

(32,04%)

11.670.722

UMBRAL:

12.140.342 (33,33%)

VOTOS VÁLIDOS:

11.501.795

SÍ

99,11%

NO

0,88%

VOTOS NULOS:

19.183

VOTOS NO MARCADOS:

149.744

5. Rendición de cuentas por parte de los congresistas sobre su asistencia, votación y gestión



VOTOS TOTALES:

(32,03%)

11.666.541

UMBRAL:

12.140.342 (33,33%)

VOTOS VÁLIDOS:

11.510.899

SI

99,60%

NO

0,39%

VOTOS NULOS:

18.703

VOTOS NO MARCADOS:

136.939

6. Hacer públicas las propiedades injustificadas de políticos y extinción de dominio



VOTOS TOTALES:

(32,03%)

11.666.727

UMBRAL:

12.140.342 (33,33%)

VOTOS VÁLIDOS:

11.495.697

SÍ

99,43%

NO

0,56%

VOTOS NULOS:

18.773

VOTOS NO MARCADOS:

152.25

7. Un máximo de tres períodos para corporaciones públicas como Congreso, concejos y asambleas.



VOTOS TOTALES:

(32,01%)

11.659.609

UMBRAL:

12.140.342 (33,33%)

VOTOS VÁLIDOS:

11.394.317

SI

99,02%

NO

0,97%

VOTOS NULOS:

18.426

VOTOS NO MARCADOS:

246.866