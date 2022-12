Bajar salario a congresistas sí contribuye contra la corrupción: Claudia López

La exsenadora Claudia López, promotora de la consulta anticorrupción, se refirió a varias de las “mentiras” que opositores a la consulta han hecho circular en redes sociales para convencer a los colombianos de no salir a votar este domingo y señaló que confía en que se supere el umbral de más de 12 millones de votos necesarios para que la iniciativa tenga validez.

“Hoy Colombia vota en las urnas siete mandatos anticorrupción. Siete ordenes a la clase política y al Congreso de la República para que nos dejen de subir impuestos para que se los sigan robando, para parar la robadera de recursos públicos, para que la contratación no sea a dedo, para que no haya mermelada, para que los corruptos no tengan el beneficio de casa por cárcel, para que los congresistas no tengan salarios privilegiados que se han dado con gabelas que aplican para ellos mismos y además nos tengan que rendir cuentas”, reiteró López.

La exparlamentaria explicó que ninguna de estas normas existe porque se han hundido durante los últimos 25 años en el Congreso y desmintió algunos rumores que circulan contra la consulta:

“Les han dicho a los colombianos que si bajamos el absurdo y obsceno salario de los congresistas, que es de 32 millones de pesos, el doble de lo que se gana un general de la República y mucho más de lo que se gana un ministro, se va a bajar el salario mínimo, eso es absolutamente falso”, explicó.

También dijo que en redes sociales “se han inventado que los promotores de la consulta nos vamos a enriquecer, pero lo ha dicho el señor registrador nacional en varias ocasiones que es absolutamente falso. No hay un centavo de financiación pública para nadie, nadie se va a ganar un peso porque alguien vote en esta consulta”.

“No nos dejemos engañar, bajar salario de congresistas sí contribuye a reducir corrupción y sobre todo a tener equidad”, explicó López, quien añadió que “quitarles el privilegio de casa por cárcel a los corruptos y cancelarles los contratos a los privados que se los ganan con corrupción contribuirá a que podamos sancionar más eficazmente a quienes hacen corrupción”.

También dijo que, si la consulta no pasa el umbral, este lunes le llevarán las preguntas al presidente Iván Duque para que las presente como un proyecto de ley, a modo de plan B.